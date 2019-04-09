Çocuklarınızda Fiziksel Aktiviteyi Alışkanlık Haline Getirin

Türkiye’de 4 Çocuktan sadece 1’i kumpaslı fiziksel etkinlik yapıyor!

Yiyecek, beslenme ve sıhhat mevzularında geliştirdiği projelerle cemiyet sıhhatinin geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, 7-13 Nisan Dünya Sıhhat Haftası’nda sıhhat için fiziksel etkinliğin de yeterli ve balanslı beslenme kadar ehemmiyetli olduğunun altını çiziyor. Türkiye’de çocukların kumpaslı fiziksel etkinlik sıklığının ortalamanın altında olduğuna dikkat sürükleyen dikkat sürükleyen Vakıf, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yaşama geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne bu sene ilave edilen “Faal Yaşıyoruz” modülüyle çocukluk çağında mekteplerde kumpaslı fiziksel etkinlik programının ilk adımını attı.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftasıvesilesiyle fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor.

2013 senesinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı 7-8 Yaş Kiloluluk Araştırması neticelerine göre çocukların %14'ünün fazla kilolu ve %8'inin ise kilolu olduğunu belirtiliyor. Vakıf, ilerleyen yaşlarda kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı, gibi meselelere neden olabilen çocukluk çağı kiloluluğunun önüne geçilebilmesi için çocuklara, ufak yaşlardan itibaren yeterli ve balanslı beslenmenin temelleri ile fiziksel etkinliğin ehemmiyetinin anlatılması gerektiğinin altını çiziyor.

Çocuklar vaktini bilgisayar ve televizyon başında geçiriyor

Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi, (TOÇBİ) verilerine göre verilerine göre 6-10 yaş grubu çocuklar günlük ortalama televizyon ve bilgisayar başında ortalama 2 saat geçirirken ev dışında oyun oynama süreleri ortalama 1 saat olarak yansıyor. Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) verilerine göre ise Türikiye’de her 4 çocuktan 3’ü hiç düzenli fiziksel aktivite yapmıyor.

Hafta içinde çocukların %22,4’ü ve hafta sonunda ise %19,7’si en az bir saat bilgisayarda oyun oynuyor. Hafta içinde çocukların yaklaşık %56 sının günlük aktivitelerinin arasında bilgisayarda oyun oynama geliyor. Hafta içinde çocukların %96,8’inin, hafta sonunda ise %97,7’sinin günlük aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer alıyor.

Aktif Yaşıyoruz çocukları spora teşvik ediyor

“Ağaç yaşken eğilir” diyen Sabri Ülker Vakfı, 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne bu yıl eklenen Aktif Yaşıyoruz modülüyle çocuklara fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırarak sağlıklı gelecek nesillere katkı sağlamak üzere okullarda düzenli fiziksel aktivite uygulaması başlattı.

Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) Araştırma Vakfı tarafından geliştirilen Aktif Yaşıyoruz ile çocuklar, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanırken fiziksel aktivitenin neden önemli olduğunu da öğreniyor. Yemekte Denge Projesinin uygulandığı 15 ildeki toplam 750 okulda, Aktif Yaşıyoruz programı ile öğrenciler güne eğlenceli egzersizlerle başlıyor. Oyunlaştırma tekniğiyle çocukları fiziksel aktiveye teşvik eden Aktif Yaşıyoruz’da okul öncesi ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için her gün sınıf içinde uygulanan 10 dakikalık farklı fiziksel aktiviteler yer alıyor.