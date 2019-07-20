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Coğrafi işaretli "yassı semaver" makineye yenik mi düşüyor!
Kültür - Sanat
20.07.2019, 18:44
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ilçeye özgü, tescilli ve şehrin simgesi haline gelen "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı. Ustalar, günde yaptıkları beşer semaver ile mesleğin yok olmaması için teknolojiye direniyor.
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#siyaset haberleri
#eğitim
#borsa yükselişte
#pençe harekatı
#devlet bahçeli konuşması
#Mekânın Sahibi
#manken
#Emirates havayolu şirketi
#nereli ve kaç yaşında
#Norm Ender kimdir
#döviz fiyatları
#Norm Ender nereli
#Gençlerbirliğinden sakatlık Haberi Geldi
#Norm Ender kaç yaşında
#optimum avm
#MHP lideri Bahçeliden Akşenere Öcalan mektubu tepkisi
#Gazeteci Tevfik Yener
#Ziraat Türkiye Kupası
#migren
#Tuncel Kurtizin Aşk ve Sevgi Sözleri