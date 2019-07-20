Coğrafi işaretli "yassı semaver" makineye yenik mi düşüyor!

Kültür - Sanat 20.07.2019, 18:44
Coğrafi işaretli "yassı semaver" makineye yenik mi düşüyor!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ilçeye özgü, tescilli ve şehrin simgesi haline gelen "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı. Ustalar, günde yaptıkları beşer semaver ile mesleğin yok olmaması için teknolojiye direniyor.

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