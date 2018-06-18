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Çok Doluyum, İzin Verin İçimi Dökeyim

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Hatice Kasapoğlu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya, GGYD’lilerle bir araya geldi, “Çok doluyum, izin verin içimi dökeyim” dedi. Karakaya, MHP’nin seçimlerde aldığı pozisyonun nedenlerini anlattı. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin siyasilerle buluşmasının son halkasına MHP eklendi. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulunun evsahipliğinde dernek merkezinde düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya katıldı. Genç girişimciler tarafından soru yağmuruna tutulan Prof. Karakaya, ittifakın gerekçelerini halka çok iyi anlatamadıklarını söyledi, “Çok doluyum, izin verin içimi dökeyim” diye konuştu. MHP’nin tek derdinin “Memleket” olduğunu vurgulayan Karakaya, açılım süreci ve Sur’da yaşananlara karşı partisinin gösterdiği tavrın haklılığının, 6 yıl sonra ortaya çıktığını kaydetti.

Ülkeyi İşgal İçin İşbirliği Yapmışlar

Türkiye’yi bir gemiye benzeten ve o dönemde geminin yanlış yere gittiğini ifade eden Prof. Mevlüt Karakaya, “Ülkeyi işgal etmek için işbirliği yapan PKK ve FETÖ’ye karşı geminin milli ve yerli rotaya döndürülmesi gerekiyordu. Geminin bu rotaya dönmesi, o tehlikeli alandan ülkenin çıkarılması, milli beka sorununun ortadan kalması için AK Parti’yle ittifak yapmamız kaçınılmazdı” dedi. Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili bir soru üzerine anket şirketlerine büyük tepki gösteren Prof. Mevlüt Karakaya, “Türkiye’de kamuoyu araştırması diye bir şey yok. Sadece o isim altında PR şirketleri var. Dolayısıyla hiçbir zaman MHP’yle ilgili anket sonuçları, seçim sonuçlarıyla aynı olmamıştır. Sahaya en erken inen partiyiz, halkla en erken temasa geçen partiyiz. MHP olarak sahayı hiç bu kadar müsait görmedik. Genel başkanımızın izlediği politikalardan dolayı bu kez bize oy vereceğini söyleyen önemli bir kesim var” diye konuştu.

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