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Çöpten çıkan kütüphaneyi, Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti

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Çöpten çıkan kütüphaneyi, Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti
Bağışlarla birlikte 9 bin 500 kitaba ulaşan kütüphaneyi son olarak, Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane büyük ilgi görüyor. Ulusal ve uluslararası basında birçok kez haber konusu olan, 3 bin 500 kitapla açılmasının ardından bağışlarla 9 bin 500 kitaba ulaşan kütüphaneyi son olarak Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi’nde bulunan kütüphaneye gelen minikleri, yine temizlik işçilerinin çöpten topladıkları enstrümanlarla oluşturduğu “Grup Teneke” karşıladı. Çaldıkları şarkılarla çocukların gönüllerince eğlenmesini sağlayan orkestra üyeleri, kitaplar hakkında bilgi de verdi. Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi dolaşan minikler, ansiklopedilerden, tarih kitaplarına; romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu mekandan diledikleri çocuk kitaplarını aldı.

Temizlik işçileri, önümüzdeki günlerde de kütüphaneyi ziyaret edecek öğrencileri ağırlamaya hazırlanıyor.

 

DİLEYENLER BAĞIŞ YAPABİLİYOR

İsteyen herkese açık olan kütüphaneden çoğunlukla şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler kitapları ödünç alabildiği gibi, dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı burada okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.   

Dileyenler, Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 51 Çankaya/Ankara adresine kitap bağışında bulunabiliyor, 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşabiliyor.

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