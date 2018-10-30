Çorum Uğurludağ Köy Dernekleri Platformu, Mesut Akgül'ü ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün makamı her gün yeni ziyaretçilerle dolup taşıyor. Birçok kurum, sivil toplum kuruluşları, kulüpler, muhtarlar ve vatandaşlar Akgül’ün makamına konuk oluyor.

Bu kapsamda Çorum Uğurludağ Köy Dernekleri Platformu Başkanı Halil Yıldız ve yönetimini makamında ağırlayarak, platform başkanından çalışmaları hakkında bilgi alan Akgül, “Katılımcı belediyecilik anlayışını sürdürerek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyor, hizmetlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşları yerel ve genel kalkınmanın dinamikleridir” dedi.

Siyaset gönül bağı kurmaktır

Siyasetin halkla gönül bağı kurmak olduğunun altını çizen Akgül, “Siyaset bizim için halka hizmettir. Biz yeni hizmetler yaparken, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızı iş yerlerinde, mahallelerinde, evlerinde ziyaret ediyor, onları belediyemizde misafir ediyoruz. Üreten katılımcı bir belediyecilikle vatandaşlarımızın fikir, ve görüşlerini önemsiyoruz” dedi. Ziyaretin sonunda platform yöneticileri Akgül’e, düzenledikleri 15 Temmuz Futbol Turnuvası’nda birinci olan Çorum Belkavak Köyü Derneği’nin formasını hediye etti.