  • BIST 115.483
  • Altın 166,531
  • Dolar 3,9405
  • Euro 4,8630
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C

Çorumlular Yenimahalle’ye çıkarma yaptı

»
Çorumlular Yenimahalle’ye çıkarma yaptı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Hitit Dernekleri Federasyon Başkanı Cemal Emir, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır ve çok sayıda federasyon üyesi ile bir araya geldi.

Belediyelerin kimseyi ayırt etmeden hizmet üretmekle yükümlü olduğuna dikkat çeken Başkan Yaşar, “Ben bana oy verdi, vermedi diye kimseyi ayırt etmiyorum, kapımı çalıp benden destek isteyen herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi

Siyaseti belediyeye sokmadım

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Nefret duygularıyla siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Yaşar, "Demokrasi renk cümbüşüdür ancak herkes birbirine saygılı olacak. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri bunu Yenimahalle’de yapmaya çalıştık. Siyaseti belediyenin kapısından sokmadık. Çünkü belediye başkanlığı siyaset makamı değildir, hizmet makamıdır. Bunun bilinciyle hareket ediyorum” diye konuştu.

Üretirken aynı çatı altında olmalıyız

Çorum Dernekler Federasyon Başkan Hayri Çağır “Çorumlular olarak bizler Ankara’da oturuyoruz. Çocuklarımız Ankaralı. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu ülke için, Ankara için, Yenimahalle için üretmek zorundayız ve üretirken de aynı çatı altında bir arada toplanmamız gerekiyor” diyerek birlik ve beraberliğin üzerinde durdu.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner de belediyelerin hizmet makamları olduğuna dikkat çekerek, Başkan Yaşar’a yaptığı güzel hizmetlerden ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi, tam donanımlı personelleriyle Yenimahalle’ye daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor14 Mart 2018 Çarşamba 10:08
  • Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 7 anaokulunda AÇEV tarafından "Baba Destek Programı" eğitimi verilmeye başlandı13 Mart 2018 Salı 10:46
  • Yenimahalle Belediyesi personeline “Duygusal Zekâ” konulu eğitim verildi13 Mart 2018 Salı 10:39
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği’nin yeni yönetimini makamında kabul etti12 Mart 2018 Pazartesi 10:20
  • Yenimahalle'de "Tarımda Neler Oluyor” paneli düzenlendi12 Mart 2018 Pazartesi 10:15
  • Yenimahalle’nin “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları” projesi kabul edildi11 Mart 2018 Pazar 12:25
  • Başkan Yaşar, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yönetim kurulu ve üyelerini makamında ağırladı10 Mart 2018 Cumartesi 11:33
  • Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu Böbrek Vakfı ortaklığında “Dünya Böbrek Günü Toplantısı” düzenlendi09 Mart 2018 Cuma 10:02
  • Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nı tamamlayan 80 kursiyer kep attı08 Mart 2018 Perşembe 16:11
  • Yenimahalle Belediyesi’nin İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde günler dolu dolu geçiyor08 Mart 2018 Perşembe 11:09
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim