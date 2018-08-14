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Çözüm Merkezi Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor

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Çözüm Merkezi Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor
Sincan Belediyesi “Ulaşılabilir Belediyecilik” anlayışını benimsedi, vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve sorunlara anında çözüm üretmek için Çözüm Merkezi’ni geliştirdi.

Vatandaşa hizmette kaliteyi arttırmak amacıyla kurulan Çözüm Merkezi Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor. Yenilenen sistem ile Sincan’dan gelen tüm başvurular tek bir veri tabanında işleniyor. Konular ilgili birim müdürlüklerine iletiliyor.

ÇÖZÜM MERKEZİ NELER YAPIYOR?

Sincanlılar hem telefon ile hem de sosyal medya üzerinde çözüm Merkezine 7/24 rahatlıkla ulaşabiliyor. Telefon ile şikayet ve taleplerini iletmek isteyenler 444 4 762‘yi aramaları yeterli. Ayrıca vatandaşlar Sosyal medya ve internet sitesi üzerinden de görüşlerini iletebiliyor. Çözüm merkezine gelen talep ve şikayetler ilgili müdürlüklere bildiriliyor, müdürlüklerden gelen cevap doğrultusunda vatandaşlar en kısa sürede bilgilendiriliyor.  Ayrıca vatandaş eğer isterse verilen takip numarası ile Sincan Belediyesinin internet adresinde var olan, e-belediye bölümünden başvuru takibini yapabiliyor.

GÜNDE 500 İLE BİN 200 SORU YANITLANIYOR

Geçtiğimiz yıl çözüm merkezine 93 bin 684’ü telefon; 33 bin 123’ü internet üzerinden toplam 126 bin 807 görüş ve talep geldi. 2018 yılı ocak ayından ağustos ayına kadarki 7 aylık süreçte 81 bin 884 telefon, 28 bin 751 internet üzerinden soru yanıtlandı. Günlük veri ise 500 ile 1200 arasında değişiyor. Vatandaşlar gün içinde her türlü taleplerini iletebiliyor. Sorular genellikle çevre düzenlenmesi, temizlik işleri, emlak hizmetleri, hukuk hizmetleri, yol çalışmaları ile tüm belediye hizmetlerine ilişkin konularda geliyor.

Ayrıca Sincan Belediyesinin yetki ve müdahalesi dışında, diğer kurumlara yönelik de talep ve şikayetler geliyor. Bu noktada vatandaşlar bilgilendirilerek ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

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