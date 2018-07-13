Cumali Kınacı ve Veysel Tiryaki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Geçtiğimiz hafta Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi ziyaret ederek, Altındağ’ın istek ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, bir kez daha Altındağ’a geldi.

Altındağ’da yapılması gerekenleri birinci ağızdan öğrenmek için tertip edilen toplantı Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde, Başkan Veysel Tiryaki, belediyenin ilgili personelleri ve tüm mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Muhtarlar ASKİ’ye taleplerini ilettiler

ASKİ’yi ilgilendiren konularda Altındağ’da yapılması gereken işlerli ilgili bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Tiryaki "ASKİ Genel Müdürü Sayın Prof Dr. Cumalı Kınacı'ya ilgisinden ötürü tüm Altındağlılar adına çok teşekkür ederim. Altındağ yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir ilçe... Bu nedenle ASKİ'yi ilgilendiren alanlarda da yoğun talepler oluyor. Kendisine bu konuları ben daha önce aktarmıştım. Ancak mahalle bazında istek ve ihtiyaçların tespiti çok önemli olduğu için bugün bu toplantıyı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız ASKİ’den istek ve beklentilerini anlatmak üzere buradalar. Muhtarlarımızdan gelen taleplerin çok hızla giderileceğine ve olumlu bir işbirliğine gidileceğine inanıyorum” dedi.

“Yakında yapılacak ihalelerle Altındağ’da altyapı konusunda çalışma yürüteceğiz. “

Üst düzey bürokratları ile birlikte toplantıya gelen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ise şöyle konuştu.

“Birebir mahallelerde yaşayan vatandaşların sesi durumunda olan muhtarlarla bir araya gelmek istedik. Göreve geldiğim ilk günden beri tüm Ankara’da hızla raporlama çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama tabi ki gözden kaçak şeyler olabilir. Sizleri de dinlemek istedik. Altındağ kentsel dönüşümün ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir ilçe. Pek çok konuda talepler var. Yakında farklı konularda yapılacak ihalelerle Altındağlıları rahatlatacağız. Yeni yönetim olarak ilçe ilçe her yerde aynı anda çalışmaları yürüteceğiz. “

Mahallelerindeki alt yapı sıkıntılarını, mahallelerin ihtiyaçlarını birebir aktarma fırsatı bulan muhtarlar ise gerçekleştirilen toplantıdan büyük memnuniyet duyduklarını söylediler.