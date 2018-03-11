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CUMARTESİ ANNELERİNE

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Müslüm Aslan

Issızlığın Alfabeleri 

Eza`nın nakaratına 
teslim edilmiş bir hayattadır özlemim 
derisi yüzülmüş 
can çekişen yıldızlara okurum şiirleri 

ismim kazılmış 
cehennemi akşamların tabletlerine 
tutuşuyorum...tutuşuyorum 
çığlıkların bozkırında 
yağmalanmış devaları 
kibrit suyu dökülmüş yaralarımın 

hoşgörüsüzlüğün elleriyle 
imar edilmiş labirentler 
anlatamadım feryadımı 
ıssızlığın alfabeleriyle 

savrulmuş gölgemle ilişiyorum 
oysa henüz 
zaman aşımına uğramamış tümcelerim 
ve kaç zamandır hayallerimin sayfaları arasındadır 
aşkın kolleksiyonu 
aksi rüzgarda sürüklenen yapraklar misali 
kefeni sırtında anılar toplayan 
diri bir günlüğüm 

dinleyin beni... dinleyin 
avuçlarımdaki toprakta 
nice ölümlerin kokusu 
mahsurum `faili meçhul` korkularda 
suçsuzum deyip 
sakınırken devriyelerden 
yine de aranıyordum 
bütün duyurularda 

her cumartesi kahırlı bir ananın beklediği 
bütün eşgallere uyuyordum 
kırışmış karanfilleri suluyordum 
öfkenin vazosunda 
arıyorduk 
oysa aranan da bendim 

yabancısıyım üç boyutlu zamanın 
afaroz edildiğimden bu yana 
üstünü çizmiştim durgunluğunun dalgaların 
kendimden geçiyorum 
gelmek için kendime 
oysa zararsız bir melodiydi 
dudağımda asılı duran 

dinleyin beni...ne olur 
kapalı kapılar ardında 
müsvedde kalmış tamenniler 
görün artık 
iskelesinde gemiler yaktığımız 
eksiksiz bir `yeter! `dir 

ve ötesi 
güvercin kanatlarıyla apaklanır 
bu kan iklimi 
kırılmalı pusulalar 
gitmeden hiç bir yere 
burada 
ağıtlarla yıkanmış coğrafyadadır 
aranan kutsal gelecek 

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