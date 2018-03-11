CUMARTESİ ANNELERİNE

Müslüm Aslan

Issızlığın Alfabeleri

Eza`nın nakaratına

teslim edilmiş bir hayattadır özlemim

derisi yüzülmüş

can çekişen yıldızlara okurum şiirleri

ismim kazılmış

cehennemi akşamların tabletlerine

tutuşuyorum...tutuşuyorum

çığlıkların bozkırında

yağmalanmış devaları

kibrit suyu dökülmüş yaralarımın

hoşgörüsüzlüğün elleriyle

imar edilmiş labirentler

anlatamadım feryadımı

ıssızlığın alfabeleriyle

savrulmuş gölgemle ilişiyorum

oysa henüz

zaman aşımına uğramamış tümcelerim

ve kaç zamandır hayallerimin sayfaları arasındadır

aşkın kolleksiyonu

aksi rüzgarda sürüklenen yapraklar misali

kefeni sırtında anılar toplayan

diri bir günlüğüm

dinleyin beni... dinleyin

avuçlarımdaki toprakta

nice ölümlerin kokusu

mahsurum `faili meçhul` korkularda

suçsuzum deyip

sakınırken devriyelerden

yine de aranıyordum

bütün duyurularda

her cumartesi kahırlı bir ananın beklediği

bütün eşgallere uyuyordum

kırışmış karanfilleri suluyordum

öfkenin vazosunda

arıyorduk

oysa aranan da bendim

yabancısıyım üç boyutlu zamanın

afaroz edildiğimden bu yana

üstünü çizmiştim durgunluğunun dalgaların

kendimden geçiyorum

gelmek için kendime

oysa zararsız bir melodiydi

dudağımda asılı duran

dinleyin beni...ne olur

kapalı kapılar ardında

müsvedde kalmış tamenniler

görün artık

iskelesinde gemiler yaktığımız

eksiksiz bir `yeter! `dir

ve ötesi

güvercin kanatlarıyla apaklanır

bu kan iklimi

kırılmalı pusulalar

gitmeden hiç bir yere

burada

ağıtlarla yıkanmış coğrafyadadır

aranan kutsal gelecek