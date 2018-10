Ergün Aydoğan

Bitmedi… Bitmez…

Atilla İlhan’ın ‘ben sana mecburum’ şiirinde olduğu gibi, birbirlerine mecburlar!

Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli’nin ‘her bölgede kendi adaylarımızla’ seçimlere katılacağız çıkışı…

Erdoğan’ın ‘herkes kendi yoluna’ açıklamasından sonra tamam; ittifak dağıldı havası bir anda siyasi atmosferi ısıttı. Sevinenler olduğu gibi üzülenler de oldu. Farklı senaryolar anında yazılmaya, siyasi vizyona sürülmeye başlandı. Birde TBMM’de ‘EYT, yani emeklilikte yaşa takılanlar’ grup önerisinin kabul edilmesiyle tamam, ittifak bitti havası kuvvetlendi. Ama o da ne? O gün MHP adına görevli Grup Başkanvekili Erhan Usta Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı. Grup önerisinden sonra komisyon kurulması MHP’nin oyları ile ret edildi.

Devlet Bahçeli’nin ‘herkes kendi adayları ile seçimlere katılacak ama cumhur ittifakı devam edecek’ açıklamasına çok kişi pek anlam veremedi.

Ancak bunun anlamını bilenler biliyor. Siyasi kulislerde, hararetli kulislere devam…

Mesela; muhaliflere karşı yargı desteğiyle kongre krizinin aşılması, Devlet Bahçeli’nin genel başkanlıkta kalmasının sağlanması...

Yine bir başka iddia, son seçimlerde MHP’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu’dan bu kadar yüksek oy alabilmesinin mümkün olmadığı, AKP’nin kontrol ettiği oyların MHP’ye yazıldığı… Kadrolaşma ve devlet olanaklarından MHP tabanının yararlandırıldığı… Bir anlamda MHP’nin koalisyon ortağı olduğu…

AKP’nin ise rejimi değiştirmek için referandum sürecini MHP ile aşması, yeni rejimin meşruiyetini kabul ettirmek, sürdürebilmek için MHP’ye mahkum olduğu…

MHP’nin yerel seçimlerdeki ittifak önerisinin amacının yönetimde olduğu ‘Adana, Mersin, Manisa…’ gibi yerleri bana bırak, diğer yerlerde başta İstanbul, Ankara olmak üzere ben aday çıkarmayıp seni destekleyeyim. AKP’de ben birinci partiyim her yerde aday çıkarmak zorundayım anlayışıyla bu öneriye çok sıcak bakmadı.

Bu görünen gerekçeler acaba, görünmeyen gerekçelerin altında yapılan anketler olmasın? Yapılan anketlerde AKP-MHP birlikteliğinin İstanbul ve Ankara’da beklenen başarıyı getirmiyor olmasın… Yoksa hem herkes yoluna denilecek, hem de cumhur ittifakı devam ediyor denecek. Pek mantıklı değil.

Ayrıca son günlerin sıcak tartışması ‘Andımızın’ Danıştay tarafından ‘Andımızı’ yasaklayan yönetmeliği iptal etmesi ve iptalin beş ay önceden verilmiş ama açıklanmasının bugünlere bırakılmış olması.

Cumhur ittifakı taraflarından Bahçeli en yüksek perdeden ‘Andımızı’ savunurken Erdoğan’ın, bildik gerekçelerle en yüksek perdeden karşı çıkması. Bahçeli milliyetçi oyları konsolide etme çabasında iken Erdoğan, özellikle İstanbul’daki yüzde 13 Kürt oylarına göz dikmektedir.

Perde önü söylemlerle, perde arkası planlar çok farklı…

Danıştay beş ay önce iptal kararı vermiş ama açıklanması için beş ay beklenmiş. Saray’da Erdoğan’ın huzurunda Danıştay toplantısında Erdoğan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün gözünün içine bakarak fırça atıyor ‘ben istediğim kararları alamayacak, istediğimi yapamayacaksam burada işim ne, o zaman ülkeyi siz yönetin. Halka siz değil ben hesap veriyorum’ diyerek Danıştay’ın verdiği kararı yok sayıyor.

Danıştay Başkanı kim? Erdoğan’a en yakın isim. Memleketi Rize’de Erdoğan’ın çay toplama yardımcısı… Kızı Gonca Hatinoğlu bir gün Elazığ, üç gün Yargıtay tetkik hakimliğinden sonra saray’da Erdoğan’ın hukuk danışmanlarından…

Cumhur ittifakı sürecek, ittifak taraflarından biri ‘Andımıza’ şiddetle karşı çıkarken diğeri ‘Andımızı’ şiddetle savunacak… Herkes her bölgede kendi adayları ile seçimlere girecek ittifak tarafları birbirine rakip olacak ama ittifak sürecek…

Hani yerelde ittifak yapılmaz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı iller kaybedildiğinde getirdikleri yeni rejim sorgulanır hale gelecekti. Yani şimdi ittifak yapılmadan bu yerlerin alınacağı mı görüldü yoksa sistemin sorgulanması önemini yitirdi mi?

Kısa sürede ne değişti de, yereldeki ittifak ihtiyacı ortadan kalktı?

Başkalarını HDP ile işbirliği yapmakla suçlayanlar, dün işbirliğinde sakınca görmedikleri HDP ile her an işbirliği içine girebilir. Gerekçe mi, memleket ihtiyacı!

Şiirde olduğu gibi ‘ben sana mecburum’… mecburlar, ittifak devam ediyor.