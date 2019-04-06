Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan’da Rusya’yı Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısını gerçekleştirmek üzere, 8 Nisan'da Moskova'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında tertip edilecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci buluşmasına, alakalı bakanlar ve yetkililer de katılacak. Buluşmada, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm ebatlarıyla ve kapsamlı bir biçimde ele alınması bekleniyor. Ayrıca görüşmeler sırasında, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve beynelmilel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve muhtelif uyuşmaların da imza atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, konsey buluşması çerçevesinde Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca, Moskova'daki dünyaca namlı Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak duyuru edilen 2019 Kültür ve Turizm senesinin açılışına konut sahipliği yapacak.

(Emin Kuvat/İHA)