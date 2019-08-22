Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyükelçilerden 'güven mektubu'

Haber 22.08.2019, 22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyükelçilerden 'güven mektubu'
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güven mektubu'

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