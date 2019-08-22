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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyükelçilerden 'güven mektubu'
Haber
22.08.2019, 22:03
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güven mektubu'
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#Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
#Altındağdan Ankara Turizmine Destek
#Ameliyatsız Yöntemle Kalbindeki Delik Kapandı
#Şehit ailelerinden AYMnin kararına tepki
#Mutlaka Kontrol Edin
#Türkiyenin güvenliği
#Faceapp indir
#Mamak Çözüm Merkezi
#Pendik Belediyesi Spor Okulları
#yurtdışında üniversite okumanın şartları
#Tartışmayın
#Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
#Norveçte camide ateş açan saldırgan yakalandı
#türk hava yolları
#Mevlüt Çavuşoğlu kaç yaşında
#tır
#Evren Çelik
#Le Havre
#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
#haberlerankara özet haber
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