Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’da halka hitap etti

Açelya Aşkın / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Serinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 2019 Mart ve Kasım seçimlerinden, 16 Nisan halk oylamasının üzerinde bir sonuç beklediğini söyledi.

Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım ve enerji alanındaki icraatlara değinen Erdoğan, şehir hastanelerinde yüzde 95 doluluk oranına ulaşıldığını bildirdi.

Cumhurbaş kanı Recep Tayyip Erdoğan , "Biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz, sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Zaten ana muhalefetin böyle sağlıklı siyaset diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Öyle bir durumu var." ifadesini kullandı.

Seçimlerde partililerden kapı kapı dolaşmasını isteyen Erdoğan, AK Parti göreve geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolar, şimdi ise 11 bin dolar olduğunu söyledi.

Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye'ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler, kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler, kusura bakmasınlar, bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Çünkü biz, bize dost olana dostuz. Ama bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. Kimseye bizim yanlışımız olmadı."

NETENYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış... Bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Ağızları, dilleri var Hakk'ı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail, mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez.

Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. Terör devleti olarak da işte Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletlerde Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın."

"ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Böldürtmeyeceğiz bu vatanı. Bölenlerin akıbetleri ortada. Gabar'da, Cudi'de, Cilo'da, Tendürek'te tepelerine tepelerine iniyor muyuz? İnmeye devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Sadece onlar mı? FETÖ de dahil. FETÖ'yü de kovalıyoruz. Bak, Kosova'dan altı tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin."