Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi marjında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.05'te başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.45'te bitti.

Erdoğan ve Merkel, 40 dakika süren görüşmeden önce, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, iki ülke heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Erdoğan'ın Türk heyetini takdimi sırasında Hulusi Akar da İngilizce olarak kendisini "Milli Savunma Bakanı" olarak Almanya Başbakanı Merkel'e tanıttı.