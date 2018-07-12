  • BIST 88.476
  • Altın 194,536
  • Dolar 4,8530
  • Euro 5,6677
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 36 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüştü

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi marjında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.05'te başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. 

Liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.45'te bitti.

Erdoğan ve Merkel, 40 dakika süren görüşmeden önce, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, iki ülke heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Erdoğan'ın Türk heyetini takdimi sırasında Hulusi Akar da İngilizce olarak kendisini "Milli Savunma Bakanı" olarak Almanya Başbakanı Merkel'e tanıttı.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’dan ayrıldı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:43
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:35
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye gitti11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti10 Temmuz 2018 Salı 15:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan , resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti10 Temmuz 2018 Salı 15:04
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Açıklandı10 Temmuz 2018 Salı 10:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılan misafirleri onuruna yemek verdi10 Temmuz 2018 Salı 10:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni’ne katıldı09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:03
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim