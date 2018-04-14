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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi öncesinde Başakşehir Stadyumu önünde halka seslendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi öncesinde Başakşehir Stadyumu önünde halka seslendi
Kongrenin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yerel seçimlere çok daha farklı ve diri bir şekilde hazırlanılacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Ama meydan pek hazır gözükmüyor onu söyleyeyim. Meydanın durumu pek iyi değil. Böyle olmaması lazım bu meydanın. Hep beraber daha diri olacağız. Başakşehir'in böyle bir meydanında sizleri ben çok daha farklı görmek istiyorum. Size kar, bora, fırtına vızıltı gelir. Benim tanıdığım Başakşehir'e kar, bora, fırtına sükun bulacak, size dinsizler, imansızlar selam duracak." diye konuştu. 

Afrin'de de aynı durumun yaşandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" Kuyruklarını iki bacaklarının arasına aldılar kaçtılar. Şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Niye? Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. Hep söylüyoruz ya imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür." ifadelerini kullandı.

Rabia işareti de yapan Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet sözlerini yineledi. 81 milyonun tek millet olduğunu belirten Erdoğan, "Yunus'un diliyle yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Makam mevki için değil, para pul için değil, sadece bizi yaratan Allah onları da yarattığı için severiz. Bizim ölçümüz bu. Üstünlük kavim değil, üstünlük ittika iledir takva iledir." dedi.

"BİLET PARALARINI VERİRİZ"

Bir toprak şehit kanıyla yoğrulmuyorsa oranın vatan olamayacağının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş anlamayız bunu. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Hatta bilet paralarını da veririz. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını seven, milletini seven, bu vatan için feda-i can edebilecek vatandaşlara, millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Ben karşımdaki topluluğu işte böyle görüyorum."

Vatandaşlarla rabia işareti de yapan Erdoğan, kardeşliğin çok önemli olduğunu vurguladı. Kur'an-ı Kerim'den kardeşlikle ilgili ayetler de okuyan Erdoğan, "Birbirimizi Allah için seveceğiz. Asla ayrılığa düşmeyeceğiz. Sizleri böyle bir kardeşler topluluğu olarak görüyorum." dedi.

Dün Miraç Kandili'nin idrak edildiğini hatırlatan Erdoğan, şimdi de ramazan ayının yaklaştığını belirterek, Allah'tan ramazan ve bayrama eriştirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara satranç takımı dağıttı.

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