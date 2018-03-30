  • BIST 114.932
  • Altın 168,552
  • Dolar 3,9521
  • Euro 4,8710
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Camisi önünde Almanya’dan gelen Türk vatandaşları ile görüştü

» »
İrem Subaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.

Cuma namazı için Beştepe Millet Camisi'ne gelenleri de selamlayan Erdoğan, bir bebeği kucağına alarak sevdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

cumhurbaskani-erdogan,-bestepe-millet-camisi-onunde-almanya’dan-gelen-turk-vatandaslari-ile-gorustu.jpgcumhurbaskani-erdogan,-bestepe-millet-camisi-onunde-almanya’dan-gelen-turk-vatandaslari-ile-gorustu-001.jpgcumhurbaskani-erdogan,-bestepe-millet-camisi-onunde-almanya’dan-gelen-turk-vatandaslari-ile-gorustu-002.jpgcumhurbaskani-erdogan,-bestepe-millet-camisi-onunde-almanya’dan-gelen-turk-vatandaslari-ile-gorustu-003.jpg

Bu yazı toplam 49 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
  • Reuben Wu Drone Çekimleri
  • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
  • Benim küçük köpeğim
VİDEO GALERİ
  • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
  • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
  • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
SON DAKİKA HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim