Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Camisi önünde Almanya’dan gelen Türk vatandaşları ile görüştü

İrem Subaşı / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cuma namazı sonrasında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) " Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı " kapsamında Almanya'dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.

Cuma namazı için Beştepe Millet Camisi'ne gelenleri de selamlayan Erdoğan, bir bebeği kucağına alarak sevdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.