Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de çekilen aile fotoğrafında yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'ne geçti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen eşli akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Katılımcılar, program öncesi düzenlenen gösteriyi izledi. Burada Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yemeğin yapılacağı yere geçerken samimi şekilde sohbet etti.

ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE 3. SOHBET

Liderler için düzenlenen gezi sonrasında zirve kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" düzenlendi.

Erdoğan, "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" öncesinde ABD Başkanı Trump ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sohbet esnasında Erdoğan'ın yanında bulundu.

Ayrıca Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'nin ilk gününde üç kez sohbet etme fırsatı bulduğu dikkati çekti.