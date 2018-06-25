Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir

Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir.

İstanbul’da oyunu kullanan ve seçim sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ankara’ya geçerek AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan parti merkezinin balkonundan, kendisini bekleyen ve sevgi tezahüratlarında bulunan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.

Erken saatlerde Ankara’da olmayı planladığını; ancak Huber Köşkü önünde bir çocuğun başına gelen elim kaza sebebiyle geciktiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren çocuğun hastanede olduğu bilgisini verdi ve vatandaşlardan dua talebinde bulundu.

Vatandaşlara sevgileri, muhabbetleri ve destekleri dolayısıyla şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenlerin 3 Kasım 2002’de AK Parti’yi iktidara taşıdığını, 2007 seçimlerinde vesayete karşı vatandaşlarla birlikte mücadele ettiklerini, 2011 seçimlerinde de yine hep birlikte Türkiye’ye çağ atlattıklarını söyledi.

“VANDALLARA VE İHANET ÇETELERİNE HEP BİRLİKTE KARŞI KOYDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Sizler, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Sizler, 2015 seçimlerinde, özellikle 1 Kasım’da yanımızdaydınız, ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini yine hep birlikte verdik. Sizler, 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin çevresindeydiniz, Meclis kavşağındaydınız, Ankara Emniyetinin önündeydiniz, Kahramankazan’daydınız, Gölbaşı’ndaydınız. Velhasıl nerede bir darbeci varsa, hepsinin karşısında oldunuz. FETÖ ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik; ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık.”

Vatandaşların, 16 Nisan halk oylamasında, sandıktaki iradeleriyle yanlarında yer aldığını, bugün de Türkiye’nin gelecek bir asrının belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanlarında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

“BU SEÇİMİN GALİBİ DEMOKRASİ VE MİLLÎ İRADEDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde seçimlerin, Türkiye’dekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin; sandığa, sandıkta tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar gösterdiğini vurguladı.

“MİLLETİMİZ İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR”

“Dün, darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran milletimiz, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 24 Haziran gecesini, geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacağını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın, bu seçimin galibinin salt çoğunlukla kendisi olduğu yönündeki açıklamasına ve en yakın rakibi ile aralarında 22 puan fark olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçimde bizimle birlikte çalışan Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN SANDIKTA PARTİMİZE VERDİĞİ MESAJI ALDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına, tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. AK Parti’yi milletimizle kurduk, bugüne kadar milletimizle getirdik. Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda herhâlde dinlediniz, takip ettiniz. Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar, bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye’nin kaybedecek tek bir anının dahi olmadığı bilinciyle, gece gündüz çalışacağız.”

Türkiye’nin, bir demokrasi imtihanını daha, tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bıraktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandıkta tercihini, 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan yana değil hizmetten yana kullandığını belirtti.

“KAZANAN DÜNYADAKİ TÜM MAZLUMLAR OLMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kazanan demokrasimiz olmuştur, kazanan hizmet siyaseti olmuştur, kazanan millî iradenin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türkiye olmuştur, kazanan Türk milleti olmuştur, kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur, kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur” dedi.

“Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamt ediyorum. Bizleri milletimize mahcup etmeyen Rabbimize hamt ediyorum. Bizleri, kalbiyle ve gözüyle ülkemizi takip eden kardeşlerimize mahcup etmeyen Rabbimize hamt ediyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizlerin sevgisine layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz. Sizlerin güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz. Sizlerin desteğinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle, ülkemizi 2023 hedeflerine, inşallah hep birlikte ulaştıracağız.”

“ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ALANDAKİ İTİBARINI ÇOK DAHA YÜKSEKLERE ÇIKARTACAĞIZ”

Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriye taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

Türkiye’nin; tercihini demokrasisine, hak ve özgürlerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye tercihini, büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini, 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonlarından yana kullanmıştır. Türkiye tercihini, PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

“SEÇİM SONUÇLARININ DEMOKRASİMİZE, ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Bu sonuçların aynı zamanda, Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve Türkiye’deki Suriyelilerin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceklerinin ifadesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ekledi: “Bu sonuçlar aynı zamanda, Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğinin ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda, ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda, demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz, bu seçim sonuçlarıyla, o kadar çok çevreye, o kadar farklı mesajlar vermiştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa, yine de zor çözer.”

Böyle bir milletin mensubu ve evladı olmakla iftihar ettiğini ve Allah’a hamt ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının demokrasimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Durmak yok yola devam. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” sözleriyle tamamladı.