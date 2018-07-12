  • BIST 89.571
  • Altın 194,128
  • Dolar 4,8366
  • Euro 5,6511
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 37 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile baş başa görüşme yaptı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile baş başa görüşme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler için ayrılan bölümde, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile baş başa görüştü.

Ardından gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gitti11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:27
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’dan ayrıldı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:43
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:35
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye gitti11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti10 Temmuz 2018 Salı 15:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan , resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti10 Temmuz 2018 Salı 15:04
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Açıklandı10 Temmuz 2018 Salı 10:05
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim