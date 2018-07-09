Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nde davetlilere hitap etti.

Konuşmasına, "Değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin bu en önemli gününde kendileriyle beraber oldukları için davetlilere şükranlarını iletti.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde oylarıyla dualarıyla destekleriyle şahsını bu göreve layık gören vatandaşlara bir kez daha teşekkür ederek, "Dünyanın her köşesinde kalpleri bizlerin başarısı için atan tüm kardeşlerimize de sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"İlk cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum; bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabbim, çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün Rabbimize ve onun yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi hasetten muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle.

Allah'ım bizi, ailemizi bütün yol arkadaşlarımızı, yolların tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rab. Allah'ım yalnız senden yardım dileriz, Rabbim bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet amin, amin, amin."

"EFENDİLİĞE DEĞİL, ÖZELLİKLE MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Erdoğan, 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla "amin" dediğini yineleyerek, "Rabbim nasip etti, bir kez daha milletimizin teveccühüyle bu göreve geldik. Üstelik bu defa cumhurbaşkanlığı makamına, değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle birlikte geldik. Allah bizi milletimize mahcup etmesin, Rabbim milletimize ve tüm insanlığa yapacağımız hizmetlerde yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın." diye konuştu.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz, siyaseti hep Allah rızası için milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkarlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık." dedi.

Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve yolda koymadı" diyerek, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız. Şairin dediği gibi 'Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin ve gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır.'

Biz de Türkiye ve Türk milleti olarak, bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ZORLAMA DEĞİL"

Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu cumhurbaşkanının çalışmalarını, yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığımdan başlayarak, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca vesayetten darbelere, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar, her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi üç buçuk kat büyütürken, karşılaştığımız sıkıntılar, bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, aynı şekilde darbenin hemen ardından Mecliste yapılan anayasa değişikliğini, 16 Nisan halk oylamasında kabul ederek, bu tarihi reforma destek veren milletin her bir ferdine gönülden teşekkür etti.

Büyük İslam mütefekkiri İbni Haldun'un, "Coğrafya kaderdir" dediğini aktaran Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz, çok geniş bir coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir. Bugün yine çok geniş bir coğrafyada hemen hepsinin de temsilcileri aramızda bulunan tarihi süreklilik bakımından kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost ve kardeş devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun vatandaşları olarak bizler, kaderimizin merkezine Anadolu'yu yerleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.