Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Telefon ile Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.

Erdoğan ayrıca, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.