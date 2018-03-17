Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Evi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi

İrem Subaşı / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sur ilçesinde, "Yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ile bin 500 geleneksel Diyarbakır Evi' nin temel atma töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki sürecin Diyarbakır'da çok daha farklı olacağını söyledi.

Suriçi'nin yapılan çalışmalarla tanınmayacak kadar güzel hale geldiğini belirten Erdoğan, "Yeterli mi? Yeterli değil." dedi.

Sur'daki değişim nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı olarak teşekkür eden Erdoğan, TOKİ'nin de çalışmalarda çok emeğinin olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Diyarbakır 'da bazı sıkıntılar yaşandığını ama artık bunların aşıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık akşamları buralarda rahatlıkla benim Diyarbakırlı kardeşim dolaşabilecek. Alışverişini yapabilecek. Bunlardan mahrum hale getirilmişti. Belli saatlerden sonra benim Diyarbakırlı kardeşim dışarı çıkamıyordu ama şimdi artık bu yollar, bu kapılar inşallah açılıyor. Diyarbakır, niye turist almasın? Şimdi turisti de gelecek buraya. Terör bittiği zaman buraya turisti de gelir, ülkemin değişik yerlerinden benim vatandaşlarım da gelir, dolayısıyla buradaki ekonomi çok çok hareketli bir hale gelir."

"SURİÇİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN MAHREMİYETİNİ HİÇE SAYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015'te Türkiye'nin birkaç bölgesiyle birlikte Suriçi'nde de acı hadiseler yaşandığını dile getirerek, "Bölücü terör örgütü Suriçi'nde yaşayan vatandaşlarımızın mahremiyetini hiçe sayarcasına evlerine girdi. Sokakları, çukurları kapattı ve güvenlik güçlerimize saldıran teröristler evlerin duvarlarını delerek, oluşturdukları tünellerden kaçarken geride kalan sivil vatandaşlarımızı hedef yaptırmaya çalıştı." dedi.

Camilerin de teröristlerce hedef alındığını söyleyen Erdoğan, Kurşunlu Camisi'ni ve Saat Kulesi'ni hedef alan teröristlerin aksine polisin ve askerin camiye kurşun sıkmadığına, masum insanları kalkan yapmadığına dikkati çekti. Suriçi'nde oynanan oyunu herkesin gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Benim Kürt kardeşlerimin, Arap kardeşlerimin, Zaza kardeşlerimin, tüm Diyarbakır'da yaşayan kardeşlerimin huzuruna musallat olanlar karşılarında bizi bulacaklardır ve bunun bedelini de ağır ödeyeceklerdir. Zira bunlar benim ne Kürt kardeşimin ne Türk, Arap, Zaza, hiçbir kardeşimin temsilcisi değil. Bunlar sahtekar, bunlar cellat. Bunlar 13, 14, 15 yaşlarındaki kızlarımızı dağlara kaçıranlar değil mi? Diyarbakır Belediyesinin önünde ağlayan anneler, o kızlarımızın anneleri değil miydi? O annelerle ben dertleştim. Hala şu dağlarda Kandil'de 14, 15, 13 yaşında kızlarımız var. Bunların ellerine silahları veriyorlar ve onları kendileri için taciz ediyorlar ve kullanıyorlar."

"HER AN AFRİN DÜŞEBİLİR"

Teröristlerin bunun bedelini ağır ödediklerini ve ödemeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Afrin'dekiler nasıl ödüyor bak, 3 bin 569 teröristi bugün itibarıyla etkisiz hale getirdik. Her an Afrin düşebilir. Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler." dedi.

Diyarbakır'da teröristlerden geriye sadece yıkılan evler, tahrip edilen camiler, dükkanlar ve yollar kaldığına işaret eden Erdoğan, bölücü örgütün de onların güdümündeki partilerin ve belediyelerin de Diyarbakır'da elle tutulacak bir yatırımı olmadığına dikkati çekti.

"Bunlar sadece yıkmayı, öldürmeyi bilir. Bunlar sadece zulmetmeyi bilir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki biz ne yaptık? Hemen kolları sıvadık, önce evleri yıkıldığı için açıkta kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Yani yarayı önce pansuman ettik. Ardından hemen ilgili bakanlarımızı buraya gönderdik. Hızla bir inşaat süreci başlattık ve bugün bu hale geldik. Şu anda Suriçi'nin bu halini görünce gerçekten ben de çok mutluyum. Sizler de mutlu musunuz? Nereden nereye. Binbir hileyle, milletimizi tahrik ederek, yürütülen faaliyetleri kesintiye uğratmaya çalıştılar. Hiçbirine kulak asmadık, yolumuza devam ettik ve bugün burada artık inşallah virgülü koyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcı bakanlar, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle yapımını tamamlanan hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi.