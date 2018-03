Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da halka hitap etti

Nur Çelebi / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki 6. Olağan İl Kongresi 'ne katılmak üzere geldiği Seyrantepe Spor Salonu önünde kendisini coşkuyla karşılayan Diyarbakırlılara hitap etti.

Erdoğan, "Diyarbakır bugün bambaşka. Bugünlere hasrettik. Ya Rab, elhamdülillah, bu hasretimizi de giderdin. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Demek ki oluyormuş. Şimdi beraber yürüyeceğiz inşallah. Önümüzde çok daha güzel günler var. Bugünlerin mimarı sizlersiniz." ifadeleriyle selamladı.

Diyarbakır'daki bu birlik ve beraberliğin şehri ve Türkiye'yi çok daha farklı yerlere taşıyacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiden soruyorum, Mart 2019'a hazır mıyız? Mart 2019 yetmez, Kasım 2019'a hazır mıyız? Çok çalışacağız, durmak yok. Ya Rabbi sana hamdolsun. Elhamdülillah bu günü gördük. Şimdi hedef 2019." diye konuştu.

Diyarbakırlıların ve Türkiye'nin terörden çok çektiğini ama o günlerin artık geride kaldığını ifade eden Erdoğan, şimdi yeni bir Diyarbakır inşa ettiklerini, Sur içi ve sur dışıyla yeni bir Diyarbakır'ın inşa edildiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık, ne olurdu? Ama sabrettik. 'Sabreden kimse zafere ulaşır' dedik ve ulaştık. Çok şehit verdik. İşte şu anda Afrin'de de sona geldik. Şu an itibarıyla 3569 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne tüneller açmışlar, kamyonlar geçebilecek tüneller açmışlar. İçinde mühimmatlar, bombalar, silahlar... Kimlerden geldiğini biliyoruz. Bu teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Ama artık oyun bozuldu. Biz, 'Biriz, iriyiz, diriyiz, beraberiz, kardeşiz' dedik ve yürüdük. Hamdolsun Mehmetlerimiz, Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şehitlerimiz var. Ama biz şuna inandık; 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber'. Öyle yürüdüler. Nereye yürüdüler? Rabb'imiz ne buyuruyor; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ama siz bilemezsiniz'. Şimdi onlar bizi takip ediyor. Onlar yüce bir makamda. Nerede? Sevgililer sevilisi Peygamberimize komşu. Allah bizlere de o makamı nasip etsin."

"TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET" VURGUSU

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." vurgusunu da alanı dolduranlarla birlikte dile getiren Erdoğan, "Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Roman'ıyla 81 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaratılanı Yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapamazdık." şeklinde konuştu.

Yahya Kemal'in, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi/Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın." mısralarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İslamla mücehhez, İslamla yoğrulan bu ordu hem şehadete yürüdü hem de Afrin'de işi bitirdi, az kaldı. Her an müjdeyi alabilirsiniz. Allah'ın yardımı yakındır. Fetih yakındır, müjdeleniyor. İnşallah yakın. Her an olabilir." ifadelerini kullandı.

"Tek bayrak ve tek vatan" vurgusunu tekrarlayan Erdoğan, "Vatanımızı bölemeyecekler. O çukurların hepsi tarih oldu. Suriçi nasıl? Camilerimizi delik deşik ettiler. Ya saat kulesinde ne işiniz vardı? Orayı delik deşik ettiler. Kesilen kol yerine gelmez. Kesilen sakal daha gür biter ve daha gür bitti. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok." şeklinde konuştu.