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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta’nın simgesi Kerim bebekle buluştu

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Hatice Kasapoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek ve ailesiyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan ve Türk Kızılayı ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, 6 aylık Kerim bebeği kucağına alarak onu bir süre sevdi.

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