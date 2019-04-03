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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de seçim toplantısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de seçim toplantısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel seçim toplantısı için Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde seçim toplantısı yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de seçim toplantısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel seçim toplantısı için Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde seçim  toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı Bakan ve AK Partili yöneticilerle birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

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