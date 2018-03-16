Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen halka hitap etti

Hatice Kasapoğlu / Editör

Ak Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda gerçekleştirilen Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın, bugün memleketi Erzurum'da toprağa verildiğini anımsatan Erdoğan, "Muhammed sevgili Peygamberimize en yakın makamda." dedi.

Allah'ın herkese şehitlik makamını nasip etmesini dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Durmayacağız, şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosundan meydan okuyor. 'Askerinizi çekin oradan, bu doğru değil.' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız 'aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok."

"Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur." sözünü anımsatan Erdoğan, "Bunlar bu, bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar ama biz aldık başımızı gidiyoruz." dedi.

"SURİYE TOPRAKLARINDA BİZİM İŞİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Afrin'de yola devam edildiğini belirterek, "Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok." diye konuştu.

Suriye topraklarındaki mazlum ve mağdur insanları kurtardıklarını belirten Erdoğan, "Ekranlarda izliyorsunuz değil mi? O namussuzların Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulüm ettiklerini gördünüz değil mi? Ama ne oldu? Bütün o bombaları sakladıkları yeri de bulduk mu, orayı da yakaladık mı, onları da topladık mı? İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerde kaçmak merde kovalamak yakışır. Zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evelallah." değerlendirmesini yaptı.

Rabia işaretinin anlamını anımsatan Erdoğan, 81 milyonun tek millet olduğunu, kimsenin Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi.

"SENİ ERZURUM TOPRAKLARI DA KABUL ETMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yok paralel devletmiş, yok şöyle devletmiş, böyle devletmiş... FETÖ neredesin? Pensilvanya'da. Sen ta Erzurum'dan çıktın Pensilvanya'da ne işin var? Artık zaten seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Şimdi Pensilvanya'da arkasında Corç var, onlara güveniyor. Ne yaparsan yap. Seni er veya geç orası da kabul etmeyecek. Orası da kovacak seni. Yine kaçacak delik arayacaksın çünkü sen ihanet ettin. Ümmeti böldün, milleti parçaladın. Beddualar sana yeter ama senin o takıntıların var. Arkana takılanlar var. Gece gündüz Tayyip Erdoğan'a çok beddua ettiler. Elhamdülillah, bunlar beddua hacetlerine çıktılar ama Tayyip Erdoğan meydanlarda. Bak, biz şu anda milletimizle el eleyiz, beraberiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinin 2023'te dünyanın ilk on devleti arasına girmek olduğunu belirterek, dün akşam seçim ittifakını içeren kanunu onayladığını anımsattı. Erdoğan, "İnşallah milletimize, ülkemize hayırlı olsun." dedi.