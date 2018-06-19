Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını cevapladı.

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de düzenlenen ve "@RT_Erdogan", "@tcbestepe" ve "@gztcom" hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya geldi. Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen ve "@RT_Erdogan", "@tcbestepe" ve "@gztcom" hesaplarından sosyal medyada canlı olarak yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan ve sosyal medya üzerinden programı takip eden gençlerin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki sorularını cevapladı.

“2022'DE TÜRKİYE’NİN YERLİ OTOMOBİLLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANACAK”

Yerli otomobil ile ilgili soruya verdiği cevapta; 2022'de Türkiye’nin yerli ve millî araçlarının görülmeye başlanacağını ve dünya piyasalarına ihraç edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mega endüstri bölgeleri projesine de değinerek, bu proje sayesinde 100 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını, yenilenip dönüştürülecek mevcut 135 sanayi sitesinde de 317 bin kişi için istihdam sağlanacağını kaydetti.

Enerji ile ilgili bir soruya verdiği cevapta; Türkiye'nin kendi nükleer enerji santrallerini yapacağını ve birilerinin söylediği oyunlara gelmek istemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız. Zira şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu inşallah karşılayacak. Bir yüzde 10'u belki daha fazlasını da Sinop'la karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkânımız olacak.”

“2039'A KADAR TÜRKİYE’YE AİT 11 UYDU DAHA UZAYA FIRLATILACAK”

Yöneltilen bir soru üzerine, uydu teknolojileri ile ilgili gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydunun fırlatıldığına, geçen 16 yılda ise uzaya 10 uydu fırlattıklarına dikkat çekti ve 2039'a kadar Türkiye’ye ait 11 uydunun daha uzaya fırlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı girişimci Elon Musk ile görüşmesini hatırlatarak, "2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük. Konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık, o da olumlu baktı. Zaten ziyaretinin bir sebebi de o idi. Onlar da tabii kimi ziyaret edeceklerini biliyorlar” diye konuştu.

Dünya kupasındaki favorisi sorulan ve Arjantinli futbolcu Messi ile Ronaldo arasında karşılaştırma yapması istenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben ilk önce Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hâli ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum” dedi. Portekiz'in İspanya ile berabere kalmasına karşın, Ronaldo'nun attığı üç golün çok önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin kârı değil ve o maçtaki performansı, o karakteri, inancı, hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ATAK HELİKOPTERİ ÜRETİM VE MONTAJ HATTINDA İNCELEME

Programdan sonra gençlerle birlikte Atak helikopterlerinin üretim ve montaj hattına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Kotil'den, Atak Helikopteri’nin üretim aşamaları, özellikleri ve çalışan personele ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere terörle mücadelede Atak Helikopteri’nin önemini anlattı. Yerli motor konusunda geç kalındığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kotil'den yerli motorun kısa sürede üretilmesi konusunda söz aldı. Ziyaret esnasında gençlerle sohbet edip eğitimleri, projeleri üzerine sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin sonunda kendisine eşlik eden gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.