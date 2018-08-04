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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde dışarıdaki partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz." dedi.

Kongrelerle hücre yenilemesini gerçekleştiren parti teşkilatının, gençlik ve kadın kollarının, ana kademenin seçimlere hazırlığını sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, "Tüm belde, ilçe, il ve büyükşehirlerde büyük bir patlama ile neticeyi alacaktır." ifadesini kullandı. 

Erdoğan, kadın kollarının 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizinle yol arkadaşlığımızı unutamıyorum ve bu yol arkadaşlığımız hiçbir şeye benzemez. Birliğiniz, beraberliğiniz, dayanışmanız bizim gücümüzdür. Aramızdaki bu dayanışmayı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir. Sizler, seçimlerde kapı kapı dolaştınız. Sizler, seçimlerde partimizin gücüne güç katmanın gayreti içinde oldunuz."

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR ARTTI

Eğitim, emniyet, sağlık, ulaşım, adalet, enerji alanında birçok çalışma yapıldığını ve bunu partililerin bildiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'de kişi başı milli gelir 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkarıldığını aktardı.

Türkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcunun sıfırlandığını da anımsatan Erdoğan, partilililerin hazinenin "tam takır" olduğu noktadan nerelere geldiğini de çok iyi bildiğini söyledi.

Ülkede sistemin değiştiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizinle, siz bunu yaptınız. Başkanlık sistemini geçtik. Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Demokrasi, özgürlük mücadelemizi bu güne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık bu ülkede inanç özgürlüğü, düşünce ve fikir özgürlüğü kavgası olamayacak. Herkes inancında serbest, inancını serbest yaşayacak, fikir, düşünce özgürlüğünde düşündüğünü, inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak."

Başörtülü kadınların yaşadığı bütün sorunların ortadan kalktığını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi elele, kol kola, bütün vatandaşlarımız hamdolsun geziyorlar. Fakat bunlar yetmiyor, daha iyisi olacak. Bunları yine sizlerle yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

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