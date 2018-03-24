Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu

Nur Çelebi / Editör

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Tozkoparan Spor Salonu'nda düzenlenen Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi 'nde konuştu.

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyen Güngören'e teşekkür etti.

Gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, gerekse AK Parti iktidarları sürecinde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Güngören'in, 16 Nisan'da da vefasını ispat ettiğini belirten Erdoğan, ahde vefa gösteren, demokrasiye, milli iradeye, geleceğine sahip çıkan herkese şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlamasıyla beraber sokaklara, meydanlara koşan, göğüslerini yiğitçe tanklara, toplara karşı koyan ve demokrasiye özellikle siper eden Güngörenlilere teşekkürlerini sundu.

"DAHA ÇOK KAPIYA 'TIK, TIK, TIK' YAPACAĞIZ"

"Güngören burada reisinin yanında sloganları atan gençlere, "Hep beraberiz" karşılığını veren Erdoğan, "Yüzde 54 yetmez değil mi? Onun için daha çok çalışacağız, onun için daha çok kapıya 'tık, tık, tık' yapacağız." dedi.

Ülkenin istiklaline kast edildiği o karanlık geceyi, Güngörenlilerin cesaretiyle, mücadelesiyle, apaydınlık bir güne çevirdiğini anlatan Erdoğan, "Sizler, İstanbul'un diğer ilçelerindeki kardeşlerimle beraber Türk demokrasi tarihine altın harflerle işlenen bir destan yazdınız o gece. Bağımsızlığı söz konusu olduğunda, bu milletin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Dost, düşman herkes artık bir gerçeği kabul ediyor. Türk milletinin iradesini esir alabilecek, bu millete diz çöktürebilecek, korkutacak, sindirecek, pranga vuracak hiç bir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler." diye konuştu.

Sultan Fatih'in 5,5 asır önce yaktığı fetih ateşinin, hala gönülleri ısıtmaya devam ettiğini aktaran Erdoğan, 7 düvele "Çanakkale geçilmez" denilen o inanç ve ruhun, bu topraklarda hala dimdik ayakta olduğunu söyledi.

"Bizler bu şekilde kararlı durdukça, birbirimize kenetlendikçe, Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz" diyen Erdoğan, "Biz işte bu salondaki gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Arap, Boşnak hiç bir ayrım yapmaksızın, birbirimizi Allah için sevmeye devam ettikçe, fitne girişimlerinin hiçbiri işe yaramaz. Merhum Akif'in ifadesiyle 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez'." ifadelerini kullandı.

Gençlerin "Reis bizi Münbiç'e götür" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakti, saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız. Eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim, ondan sonra siz yürüyeceksiniz. Böyle yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece nasıl FETÖ'nün adeta bu milletin, bu ordunun tankını, topunu kullanmak suretiyle, o beslemeleri vasıtasıyla hani ihanet ettiler ya bu millete, işte sindirebildiler mi? Hayır. Bölücülerin ve arkasındaki güçlerin tehditleri de bizi sindiremeyecektir." diye konuştu.

Bugün hem dertleştiklerini hem de ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, AK Parti Güngören İlçe Kongresi'nin, ilçeye, İstanbul'a ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Güngören teşkilatlarında görev alanlara emekleri ve gayretleri için şükranlarını sunan Erdoğan, ahirete intikal etmiş olanlara da rahmet diledi.

Bugün bu kongrede bayrağı devralacaklara da başarı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 69 vilayette kongrelerimizi hamdolsun başarıyla icra ettik. Hiçbir sıkıntı olmadan, kavga, gürültü, kırgınlık yaşamadan, AK Parti'ye ve temsil ettiği değerlere yaraşır bir şekilde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kalanları da çok yakında tamamlıyor, akabinde büyük kongremizin hazırlıklarına başlıyoruz. Önümüzdeki bir kaç hafta içinde İstanbul ilçe kongrelerimizi de bitirmeyi planlıyoruz.

18 Kasım'da Rize'den 'Bismillah' dediğimiz bu süreçte, ülkemizin dört yanındaki illerimize gitme, vatandaşlarımızla hasbıhal etme imkanı bulduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm illerimizde aynı coşkuya, aynı muhabbete, aynı dayanışmaya şahitlik ettik."

Güngören'e böyle bir kapalı spor salonunun yakışmadığını dile getiren Erdoğan, "Herhalde bunu belediye başkanının yapması lazımdı. 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonu eylül ayında açılacak. Hayırlı olsun." dedi.

İktidara gelişlerinin üzerinden 15 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, milletin hala en çok AK Parti'ye güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "İlk günkü heyecanla durmak yok. Vatandaşlarımız hem kendi geleceğini hem de ülkemizin istikbalini partimizde görüyor, Türkiye'yi hayalleriyle, hedefleriyle buluşturacak yegane hareketin işte karşımdaki bu kadro olduğunu görüyor. Bunun için de bize ve size çok büyük umutlar bağlıyor. Hangi sebeple olursa olsun, bu umutları boşa çıkarmaya hakkımız yok." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız. Biz, son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi kendimize görev bilmiş dava adamlarıyız. Bizde görev sorumluluktur, bizde paye demek gece uykularını kaçıracak kadar ağır bir yükün altına girmek demektir. Bizde siyaset ikbal için değil, Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için yapılır." diye konuştu.

Dava ahlaklarında makam, mevki ve koltukların sadece millete daha iyi hizmet etmenin aracı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların amaç haline getirilmesine bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da göz yummayız. Bize verilen tüm imkanların aynı zamanda bizim için bir imtihan vesilesi olduğunu unutmadan çalışmalıyız. 2019 seçimlerine kadar AK Parti'nin hizmet bayrağını çok daha yükseklere çıkarmanın mücadelesini vermeliyiz. Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; AK Parti'nin geleceği ile Türkiye'nin geleceği adeta iç içe geçmiştir. Bu hareket ne kadar sağlam durursa, ülkemiz de milletimiz de o kadar güçlü olur. 7 Haziran Seçimleri en küçük bir sendelemenin ülkemize maliyetinin neler olabileceğini çok açık ve net göstermiştir. Darbeci zihniyetin nasıl hortladığına, birilerinin eskiden olduğu gibi siyasete nasıl ayar vermeye yeltendiğine o günlerde hep beraber şahit olduk. 28 Şubat döneminden çok iyi tanıdığımız manşetlerin yeniden atılmaya başlandığını gördük. Bölücü terörün durumu fırsata çevirmek için nasıl ilçelerimizi işgale yeltendiğini hep birlikte yaşadık. Şayet o kritik süreci iyi yönetmeseydik, emin olun 15 yıllık kazanımlarımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Şayet biz o günlerde dirayetli ve kararlı davranmasaydık, bugün Türkiye, çok daha ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacaktı. Ülkemizin tekrar benzer maliyetler ödemesine, aynı sıkıntı ve badirelerle yüz yüze bırakılmasına tahammül edemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese önemli görevler düştüğünü ve herkesin tempoyu artırarak 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Tohum saç, bitmezse toprak utansın/Hedefe varmayan mızrak utansın/Hey gidi küheylan, koşmana bak sen/Çatlarsan, doğuran kısrak utansın" dizelerine aktaran Erdoğan, "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, Güngören'deki dava arkadaşlarımızın gayretleriyle hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, partili gençlerin AK Parti'nin yanı sıra Türkiye'nin istikbalinin anahtarını cebinde taşıdığını dile getirerek, gençlerin Fatih Sultan Mehmet'in, Ulubatlı Hasan'ın, Seyit Onbaşıların, Mustafa Çavuşların mirasçıları olduğunu kaydetti.

"GERÇEK SAHİPLERİ KİMSE, ONLARA YERLERİNİ, TOPRAKLARINI İNŞALLAH TESLİM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1955'te 300 kişinin bile yaşamadığı, bugün 300 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Güngören'in, plansız göçün tüm sancılarını yaşadığını ifade ederek, Türkiye'nin her yerinden ve Balkanlardan gelen insanların kardeşçe yaşadığı ilçenin, AK Partili belediyeler döneminde baştan sona yeniden inşa edildiğini söyledi.

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olmasına rağmen belediyenin yaptığı 21 yeni parkla yeşil alan büyüklüğünün 3 katına çıkarıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşaatı süren hatlar da tamamlandığında Güngören, 4 tarafındaki metro ağlarıyla, merkezinden geçen tramvayla ilçe halkının yüzde 85'inin yürüme mesafesinde raylı sistemlere ulaşabildiği bir ilçe haline gelecek. Sosyal, kültürel ve sportif tesisler bakımından da ilçemiz oldukça zenginleşti. 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonumuzun hizmete girmesiyle çok amaçlı bir salonda spor yapma imkanı da ortaya çıkacak. Bu yıl temeli atılacak olan gençlik merkeziyle, yakında hizmete açılacak nikah salonuyla, tamamlanan engelliler merkeziyle, sosyal yardım merkezleriyle, kültür merkezleriyle, bilgi evleriyle, yüzme havuzlarıyla Güngören'in çehresi değişiyor. Belediyemiz, bu yıl tamamlanacak hizmet binasıyla ilçe ile birlikte kendini de yenilemiş olacak. İstanbul'un en önemli kentsel dönüşüm projelerine ev sahipliği yapan ilçemizde 8 noktada çalışmalar sürüyor. Toplamda 6 bin konutu kapsayan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk adım atıldı. Yerinde dönüşüm anlayışıyla hem kentin hafızasına saygı duyan hem de mahalle kültürünü yaşatan, 7 kat sınırıyla ilçeyi yüksek binaların tasallutuna sokmayacak olan bu projeleri ben de yakından takip ediyorum."

Erdoğan, verdikleri sözlerin hepsini tutmayı umduklarını ifade ederek, partililerden yapılan hizmetleri herkese anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerle rabia işareti yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Romanıyla 81 milyon tek millet. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanından geliyor. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı böldürtmeyiz. Bölmeye gayret edenlere Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i, Bestler Dereler'i nasıl mezar ettiysek, mezar etmeye devam ederiz. Ne oldu? Kaçtılar. Nereye? Suriye'ye. Kovaladık mı? Kovaladık. Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3731 oldu. Devam... İdlip devam, Münbiç devam, devam... Buranın gerçek sahipleri kimse, onlara yerlerini, topraklarını inşallah teslim edeceğiz."