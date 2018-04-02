Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu

Nur Çelebi / Editör

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Atatürk Stadı'nda düzenlenen Hatay 6. Olağan İl Kongresi 'nde konuştu.

Erdoğan, dağ başlarında yol yapan, maden çıkarmak ve alnının teriyle ekmeğini kazanmak için çalışan işçilere musallat olmanın ve onları taciz etmenin, kanlarını dökmenin eskisi gibi kolay olmayacağını söyledi.

Erdoğan, "Hele hele güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük bir şansları yoktur. Onların hepsini de saklandıkları inlerinde bulup tepelerine bineceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini terör belasından muhakkak kurtaracağız. Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna, evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız." diye konuştu.

Bu hedefe ulaşmak için sınırların içinde ve dışında tespit edilen her teröristin etkisiz hale getirilerek yola devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenenler, çok yakında acı gerçeklerle tanışacaklar. Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bu bölgede yine sırtlarını birtakım güçlere dayayıp, nice kanlar döküp, nice canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye 81 milyon vatandaşıyla Rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir."

"KARDEŞLİĞİMİZİ, CUMHUR İTTİFAKI İLE KANITLAMIŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin yeni bir dönemin içine gireceğini ifade eden Erdoğan, "Bu ittifakımız ayrı bir güç katacak. Zira, inananlar ancak kardeştir. Bu kardeşliğimizi de bu Cumhur İttifakı ile tüm Türkiye'de ispatlamış olacağız. Tek bayrak, bayrağımızın güzelliği ortada. Bu bayrağımıza eş bir bayrak asla..." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı da bölemeyecekler ve öyle paralel devletmiş, yok onların alanlarıymış. Nereye giderseniz gidin, ister Cudi'ye, ister Gabar'a, ister Tendürek'e, nereye giderseniz gidin, sizi oralarda bulacak ve inlerinize gireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Eğer biz 4 ilkeye sıkı sıkıya sarılırsak, Allah'ın yardımıyla önümüzde duracak hiçbir güç yoktur ama bunun için bir şeye daha dikkat edeceğiz. Bu da sizlere bir ricamdır. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aman buna dikkat, fitne boş durmuyor, fesat boş durmuyor. Fitneye, fesada asla imkan tanımayacağız."

Hatay'ın bu birlikteliğin, kucaklaşmanın gerçekleşeceği en önemli yer olduğuna işaret eden Erdoğan, bu nedenle en anlamlı yerden mesaj verdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Adana, bugün aynı şekilde muhteşemdi, Hatay böyle. Dün İstanbul'un ilçelerindeydik böyle. Allah'a hamdolsun, bunu artık mart, kasım devam ettireceğiz. Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Sizler bunu başardığınızda kalan 80 vilayette iş zaten çoktan bitmiştir. Rabbim hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"KOSOVA'DAKİ SON OPERASYON NE İLKTİR NE SON OLACAKTIR"

Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin adeta küresel bir boyut kazandığını belirtti.

Bu durumdan Batı'nın rahatsız olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK'nın ve bu yılanın yavrularından biri olan PYD'nin faaliyet sahasına baktığımızda her yerde ideolojik saplantısı olan kesimlerle irtibatları olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerin tamamında Türkiye'nin aleyhinde ne varsa, hepsinin içinde hatta önünde yer alıyor.

Bölücü teröristleri nasıl gizlendikleri yerlerde bulup imha ediyorsak, FETÖ'cüleri de işte bak Kosova'dan 6 tanesini ne yaptık? Milli İstihbarat Teşkilatımız, orayla görüştü, paketledi, aldı, Türkiye'ye getirdi. Olay bu. Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı ama sen şimdi onların ailelerini kabul etmek suretiyle Elize Sarayı'nda ne yapıldıysa sen de aynını yaptın.

Kosova'yı Amerika'dan sonra ikinci sırada kabul eden Türkiye. Sen, bu Türkiye'ye karşı nasıl bunu yaparsın? Bu nasıl bir siyasettir? Bil ki siyasette idare layüsel değildir ama içeriden ama dışarıdan ben biliyorum ki Kosovalı kardeşlerim, Kosova Başbakanının attığı bu adımı asla kabul etmiyor. İyi bilirim Kosovalıları, onlar da beni iyi bilir, iyi tanır. Tabii ki şu serzenişim Başbakanın attığı bu adımadır. Bu tarz başarılı operasyonların devamı gelecektir, FETÖ ihanet çetesinin mensupları dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, soluğumuz enselerindedir."

Erdoğan, şahsını vurmaya gelen dokuz malum kişinin Yunanistan'a helikopterle kaçtığını anımsatarak, "Bunları Sayın (Aleksis) Çipras'la konuştuğumuzda '10-15 günde ben halledeceğim.' dedi. Aylar geçti, yıllar geçti hala halledecek. Şimdi onları korumanın yollarını arıyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Geçenlerde de sınır ihlali yapan iki Yunanlı subay, astsubayı biz yakaladık. Şimdi bize Batı ayağa kalktı, 'Siz büyük devletsiniz bunları bize verin'. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz, dolayısıyla şu anda bunlar yargıda, yargı ne karar verirse odur. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu? Hepsi, her taraftan saldırıyor. Bu teröristler için böyle bir adım atmadınız. Bu teröristler için kalkıp da Çipras'a bir şey söylemediniz ama şimdi bunun için hepiniz sıraya girdiniz kusura bakmayın. Geçen Bulgaristan'daki toplantıda yine gündeme geldi, konuştuk ama biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu konularda Türkiye ile adalet üzere iş birliği yapan tüm ülkelere, tüm yönetimlere, Türkiye ile dostluğunu ispat eden tüm idarecilere şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes, bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Bu hainlerin hepsini de bugün olmazsa yarın ama bir gün mutlaka Türk adaletine hesap vermek üzere buraya getireceğiz. Ülkemizin içinde de bunlara rahat ve huzur vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadeleyi ne kadar sürerse ve nereye kadar giderse oraya kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz.

Türkiye ve Türk milletinin bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimine maruz kalmaması için ne FETÖ'ye ne de benzer yapılanmalara asla geçit vermeyeceğiz. Aksi takdirde 15 Temmuz'da canları pahasına sokaklara dökülen, milyonlarca insanımıza, şehadet makamına erişen 251 kardeşimize, 2 bin 193 gazimize mahçup oluruz. Böyle bir vebalin altına şahsen ben asla giremem, hiçbir arkadaşımın da bunu göze alabileceğine inanmam."

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELEDE EN KÜÇÜK TAVİZ VEREMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütü ile mücadelede en küçük bir taviz veremeyeceklerini vurguladı.

2015 yılı temmuz ayında yeniden eylemlere başlayan bölücü terör örgütünün, ülke içinde binlerce güvenlik görevlisini, vatandaşı, memurları katlettiğini, yurt dışı operasyonlarda verilen şehitlerin bulunduğunu anlatan Erdoğan, sadece Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 52, Özgür Suriye Ordusu'nun ise 326 şehidinin bulunduğunu belirtti.

Çukur eylemleri sırasında onbinlerce vatandaşın evinin, iş yerinin başına yıkıldığını ifade eden Erdoğan, "Kütüphanelerimiz, okullarımız, yurtlarımız, hastanelerimiz, kamu binalarımız saldırıya uğradı, camilerimiz yakıldı, Kuran kurslarımız bölücü örgütün bombalarının hedefi oldu. Böyle bir ihaneti böyle bir alçaklığı nasıl unutabilir ve hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturma projesine balıklama atlayanların alçaklıklarını görmezden gelemeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun için ayrım yapmaksızın terör örgütlerinin tamamıyla mücadelemizi tavizsiz ve aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye'yi, dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği tarihi dönüşümün dışına itmek, hatta mönüsüne koymak isteyenlere cevabımızı hem masada hem sahada veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İstiklal Marşı'mızda 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.' diyor ya, biz de bunca fedakarlığı yapan milletimizin, huzurlu ve müreffeh bir gelecek hakkıdır diyoruz. Hatay'ı özellikle böyle görüyoruz."

Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Hatay teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Partililere, Mart ve Kasım 2019'a hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, Hatay'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 46'lık "Evet" oranıyla Türkiye ortalamasının biraz atında kaldığını dile getirerek, "Demek ki Hatay'da daha çok çalışmamız gerekiyor, öyle mi? Daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inanıyorum, Hataylı kardeşlerime inanıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesiyle ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Zira, Misakımilli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz." diye konuştu.

"Eski ayva yeni nar, küsme bana nazlı yar, sen küsersen ben küsmem, senden başka kimim var." şeklindeki Hatay türküsünün sözlerini aktaran Erdoğan, "Bizim de sizlerden başka, milletimizden başka kimimiz var? AK Parti olarak kendimizi Hatay'a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak inşallah bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına, "Bunun için hep birlikte çok çalışmaya var mıyız?" diye sordu ve olumlu yanıt alması üzerine "Maşallah, sizlerden bugünden başlayarak mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu heyecanı, bu coşkuyu, bu kararlılığı sürdürmenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Son 15 yılda Türkiye'yi büyütürken ve güçlendirirken hiçbir ili ihmal etmediklerini, Türkiye'yi kalkındırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, Hatay'da bu dönem içerisinde yapılan yatırımın 24 katrilyon lira olduğunu, eğitimde 7 bin 215 derslik inşa ettiklerini, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin eğitimine teşvik için ailelere 147 trilyon lira destek sağladıklarını anlattı.

Yüksek öğrenim yurtlarının yatak kapasitesine şimdiye kadar 5 bin ilave yaptıklarını, bu yıl da 2 bin 150, birkaç yıl içinde de 2 bin 750 kişilik yeni yurtları hizmete alacaklarını ifade eden Erdoğan, inşası devam eden 25 bin kişilik stadyumu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, 13'ü hastane olmak üzere 42 sağlık tesisini Hatay'a kazandırdıklarını, Hatay'da 750, İskenderun ve Antakya'da 250'şer, Kırıkhan'da 150 ve Reyhanlı'da 100 yataklı devlet hastanelerini hizmete açtıklarını ifade etti.

İskenderun'da 600, Dörtyol, Samandağ, Hassa ve Arsuz'a yapılacak 250'şer yataklı devlet hastaneleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, TOKİ ile yapılan projelerde konut sayısının 8 bini bulduğunu söyledi.

Erdoğan, Hatay'ın 151 kilometre olan bölünmüş yolunun üzerine 336 kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini belirterek, Karasu Köprüsü, Özkızılkaya Köprüsü, Afrin Çayı Köprüsü gibi yatırımlarla da ulaşım sıkıntılarını büyük oranda çözdüklerini dile getirdi.

"AMANOS'TA 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyol-Hassa yolunun proje çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Erdoğan, "Amanos dedim de aklıma şu geldi, hamdolsun Amanos'ta neredeyse bir hafta içerisinde 11, bugün de 6, 17 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amanos Dağları'nı tünel, viyadük ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturacaklarını ifade eden Erdoğan, bu projeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Akdeniz'e ulaşımını büyük ölçüde kısaltmış olacaklarını, böylece hem yolculukları hem de mal ticaretini kolaylaştıracaklarını bildirdi.

İskenderun-Hatay-Cilvegözü otoyolunun da bir başka önemli ulaşım projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bu projenin inşasının da yakında başlayacağını söyledi.

Hatay Havalimanı'nın geçen yıl 1 milyon 280 bini aşan yolcu trafiği ile önemli bir merkez haline geldiğini, havalimanına kazandırdıkları 4 milyon yolcu kapasiteli terminal binasıyla şehrin ticaret ve turizm potansiyelinin önünü açtıklarını kaydetti.

İnşası süren Reyhanlı Barajı'nın 585 bin dekar araziyi sulayacak önemli bir proje olduğunu, tamamladıkları 5 baraj ve üç göletle şehrin topraklarının bereketini artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yılda Hatay'daki çiftçilerimize verdiğimiz destek toplamda ne biliyor musunuz? Küsuratını söylemeyim, 2 katrilyon liradır ama Bay Kemal 'Çiftçi ağlıyor' diyor. Bu parayı çiftçiye verdik, bunlar çiftçiye gitti ama haberi yok. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, ağzı var hakikati konuşamaz. Kalp mühürlü, kalp." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde de yatırımları artırarak sürdüreceklerini ve Hatay'ı 2023 Türkiyesinin parlayan yıldızı haline getireceklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu arada Hataylı ve Kilisli kardeşlerime de bir müjdem var. Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını 1 yıl süreyle erteledik. Eskiden terör olaylarından en az yüzde 30 etkilenme şartıyla bu erteleme yapılıyordu, şimdi bu yüzde 30 şartını kaldırdık, herkesin ertelemeden yararlanabilmesini sağladık. Ayrıca yine Kilis ile Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerindeki vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin SSK borçlarıyla ilgili de bir adım attık. Buralardaki vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin geçtiğimiz aralık ayından önümüzdeki haziran ayına kadar olan ve olacak SSK borçlarının gecikme cezası olmaksızın ertelenebilmesine de ayrıca imkan sağladık."

"MİLLETİNİN YANINDA OLMAYAN DEVLET YIKILMAYA MAHKUMDUR"

Yaptıkları düzenlemelerin Kilis'e ve Hatay'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Gördüğünüz gibi devletimiz sıkıntılı günlerinde vatandaşını yalnız bırakmıyor. Tüm imkanlarıyla yanında yer alıyor. Zira milletinin yanında olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur. Hatay gazi bir şehirdir, tarihten gelen gazilik vasfınızı Suriye'deki son hadiseler sırasında bir kez daha hak ettiniz, bir kez daha taçlandırdınız." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın ilçe ve mahallelerinin aylar boyunca Afrin'i işgal eden terör örgütü mensuplarının saldırılarına maruz kaldığını dile getiren Erdoğan, Suriye'den sızan teröristlerin Hatay'da ve buradan geçerek diğer şehirlerde eylemler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Aynı durumun Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa için de geçerli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Baktık ki bunların duracağı yok. Güya bu bölgelerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olanların da bir şey yaptığı, yapacağı yok, biz de kolları sıvadık, sahaya indik, 'Ya Allah bismillah' dedik."

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Azez'den Cerablus'a kadar olan 2 bin kilometrekarelik bir bölgeyi DEAŞ'lı ve PYD'li teröristlerden temizlediklerini, 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu örgütün saflarındaki teröristlerin bir kısmı PYD kimliğine büründü. Afrin'den ülkemize yönelik tehditler tahammül edilemez boyuta gelince 17 Ocak Çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu'muzda kararımızı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dedik ve geldik. Ne dediler bize, ne dediler? Yok 10 bin eğitimli terörist varmış, yok aşılması mümkün olmayan tahkimatlar yapılmış, yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Niye? onların tahkimatları varsa bizim de imanımız var." değerlendirmesini yaptı.

Yahya Kemal'ın "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın." şeklindeki dizelerini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mehmet'imiz, Mehmetçiklerimiz evelallah bütün o teröristleri yer ile yeksan etti biiznillah şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi, o öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Özgür Suriye güçleriyle beraber ne kadar yıkılmaz denilen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta biz Çanakkale'de iken şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Aylardır Hatay'ın ilçelerini, mahallelerini tehdit eden teröristlerden kuyruğunu kıstırıp kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar da yok olup gidiyor.

Terör örgütü bu yenilginin kuyruk acısıyla içeride ufak tefek eylemlerle ses vermeye çalışıyor. Buradan açıkça söylüyorum, artık bu ülkede her teröristin şayet o ana kadar yakalanamamışsa teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık, hepsini de kısa sürede bulup imha ettik, imha ediyoruz."

Kongrenin gerçekleştirildiği stadyumda, "Rahat ol Türkiye'm emin ellerdesin", "Hatay saldırılara boyun eğmiyor" ve "Künefe peynirsiz, Hatay sensiz olmaz Reis" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Kongreye, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mahir Ünal, Öznur Çalık, Vedat Demiröz, Öznur Çalık, Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, milletvekilleri, MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı ile CHP Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu da katıldı.