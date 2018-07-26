Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi 40 dakika sürdü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme Michelangelo Otel'de TSİ 19.15'te sona erdi.