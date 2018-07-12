Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ve Bakir İzetbegovic ile üçlü görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic ile üçlü görüşme yaptı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.