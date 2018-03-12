Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da yaşamlarını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti

Nur Çelebi / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyede bulundu.

Erdoğan, kazada yaşamını yitirenlerden Mina Başaran'ın babası iş adamı Hüseyin Başaran'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Erdoğan, ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden diğer ailelere de Allah'tan sabır ve metanet diledi.