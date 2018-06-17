Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV’de ortak olarak yayınlanan “İskele Sancak Özel” programına katılarak, gündeme dair soruları cevaplandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda; hayvanlara yönelik işlenen suçlara dair düzenlemeler, turizmdeki gelişmeler, Suruç saldırısı ve PKK terörü, terörle mücadele, bedelli askerlik, 24 Haziran seçimleri ve ittifaklar, yeni yönetim sistemi, Kandil’e askerî operasyon gibi konularda açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

“HAYVAN HAKLARIYLA İLGİLİ YAPTIRIMLARI İÇEREN TASARIYI SEÇİM SONRASI SÜRATLE YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da patileri kesilmiş olarak bulunan yavru köpeğin ölümüne asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurgulayarak, "AK Parti olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkarttık. Meclisin yoğunluğu nedeniyle gündeme getirilmeyen hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükûmet tasarısını da inşallah seçim sonrası dönemde süratle yürürlüğe sokacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorulara yönelik olarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni düzenleme ile kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda bir artışa gidiliyor. Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç hâline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikâyeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız."

SURUÇ’TAKİ SALDIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arife günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleşen, dört kişinin ölümü ve dokuz kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı ile ilgili soruya yönelik olarak, bu saldırının PKK’nın alışılagelmiş yaklaşımı olduğunu belirterek, “Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver" şeklinde konuştu.

Muhalefetin ısrarla olağanüstü hâl üzerinde durduğu ifade edilerek, "Bunun arkasında başka bir şey mi var?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun arkasında olan şey şu, 'acaba biz buradan prim yapar mıyız?' Çünkü öyle şeyler gündeme geliyor ki 'Şunu ben ileri sürersem, buradan bir prim yapar mıyım?' Çalışılmış dersler, başlıklar değil bunlar ama biz dersimizi çalışıyoruz. Hangi konu ne getirir, ne götürür, biz bunu çalışıyoruz" diye konuştu.

“OHAL'İN AMACI TERÖRLE MÜCADELE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’le ilgili sorulara yönelik olarak şöyle devam etti: "OHAL'in gelmesi sorun değil, eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir terörle mücadele için gelir. Bu dönemdeki OHAL'in amacı; 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün Türkiye'yi soktuğu atmosferden Türkiye'yi kurtarmak ve terörle mücadelede işimizi kolaylaştırmak." Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin şu anda en önemli sorununun terör olduğunun altını çizerek, “Bunu başaracağız. Bunu başardığımız anda ekonomi de çok daha iyi noktaya gider, eğitim de çok daha iyi noktaya gider, ulaşım, yatırımlar, alt yapı hepsi çok daha iyi noktaya gider. OHAL'i biz burada kullanıyoruz. Yoksa vatandaşımın özgürlüklerinde, sosyal yaşamda değil" şeklinde konuştu.

“AK PARTİ, TÜM TÜRKİYE'NİN PARTİSİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin bugüne kadar tüm Türkiye'nin partisi olduğunu ifade ederek, “Diğerleri maalesef tüm Türkiye'nin partisi olamamıştır, etnisite üzerine hareket etmişlerdir veya bölgesel kalmışlardır. Ondan sonra bir yere gitmişlerdir, savundukları yer kavmiyetçiliktir. Ama bizde kavmiyetçilik yok" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın oluşumu ve bölgede Kürt seçmenin bu ittifaka nasıl baktığının sorulması üzerine, "bölgeden az, çok oy gelir" noktasında olmadıklarını, bu ülkede ayrılık, gayrılık olmaması, bir birliğin sinyallerini vermek için harekete geçtiklerini ifade etti.

“MİLLÎ VE YERLİ CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Bize medeniyetimizin yüklediği bir görev var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görev kapsamında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi ile görüşmeler yaptığını, bu görüşmeler içerisinde netice aldıklarıyla bu yola yürüdüklerini anlattı.

"Her şeyden önce, ümmetin birliğini sağlama derdinde olduklarını, millî, yerli, Cumhurun İttifakı ile ülkede yeni bir dönemi, süreci başlatmayı amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun belli yerlerde hazımsızlığı var, bunun farkındayım. Ama aksi olan durum da var. Öyle bir yola giriyorsunuz ki bunun riski olur. Ben ekonomi tahsili gördüm, hocalarımız 'ekonomi risktir' derdi. Ekonomi risk de siyaset risk değil mi, siyaset de risktir. Daha ileri gidelim, hayat risktir. Tüm bunları göreceğiz. Riski göz ardı ettiğinde zaten netice alamazsın. Onun için riski göze alacaksın ve üzerine üzerine gideceksin" diye konuştu.

“KANDİL’DE 10 ÖNEMLİ HEDEFİ VURDUK”

Bölücü örgüt PKK'nın yapılandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda biz, Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk” dedi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

“MÜNBİÇ'LE İLGİLİ BİR PAZARLIK KESİNLİKLE OLMADI”

'Münbiç'i al Fırat'ın doğusunu bırak' iddialarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: "Münbiç'in böyle bir pazarlığı kesinlikle olmamıştır, bunların hepsi iftiradır. Biz bu tür konularda bir defa öyle kolay kolay pazarlığa oturmayız. Kim adına neyin pazarlığını yapıyoruz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusuna da değinerek, "Burada bir birikim var, bu birikimi de biliyoruz. Dolayısıyla biz şimdi Bay Muharrem gibi bu işin dışında değiliz ki. Elimizde de bir birikim var, bunun beklentisi var, yurt dışından var, yurt içinden var. Bunun rakamını çok cüzi bir miktara da indirdik. Şu anda bu kapıyı açtığımız zaman buraya ciddi bir huruç harekâtı olacaktır. Aslında burayla ilgili atılacak çok farklı adımlar da var" diye konuştu.