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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Akıncı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Akıncı, heyetlerini birbirlerine takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Akıncı, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Çalışma yemeğinde de bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.  

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