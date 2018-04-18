Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ikili görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg , temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.