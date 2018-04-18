  • BIST 108.576
  • Altın 177,439
  • Dolar 4,1023
  • Euro 5,0730
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ikili görüşmeye katıldı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ikili görüşmeye katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temmuz ayında Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Stoltenberg'in, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması sonrasında ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyon hakkında görüş alışverişinde bulundukları kabulde, terörle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan Kongresi'nde konuştu16 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Şahin Köktürk Spor Kompleksi önünde halka seslendi15 Nisan 2018 Pazar 19:40
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde düzenlenen Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu15 Nisan 2018 Pazar 19:35
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi, Müzahir Sille Spor Kompleksi önünde halka seslendi15 Nisan 2018 Pazar 19:31
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı14 Nisan 2018 Cumartesi 22:29
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi İBB Deniz Köşk Toplantı Salonu önünde halka seslendi14 Nisan 2018 Cumartesi 22:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı14 Nisan 2018 Cumartesi 22:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi öncesinde Başakşehir Stadyumu önünde halka seslendi14 Nisan 2018 Cumartesi 22:17
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih 6. Olağan İlçe kongresine katıldı14 Nisan 2018 Cumartesi 22:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde İBB Fatih Spor Kompleksi yanındaki alanda halka seslendi14 Nisan 2018 Cumartesi 22:08
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim