Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Oyunu kullanmak üzere Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu’na, eşi Emine Erdoğan ve torunu Ömer Tayyip ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı.

Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile “3275” numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek oyunu kullandı.

“TÜRKİYE GENELİNDE KATILIM YÜKSEK”

Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy zarfını, torunları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Akif Albayrak ile birlikte sandığa attı.

Oy verme işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde katılımın yüksek olduğu bilgisini aldığını söyledi. Dünyada en gelişmiş ülkelerde dahi seçimlere katılımın yüzde 30’lara kadar düştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son seçimlerde yüzde 85’i aşan katılımın Türkiye’deki demokrasinin, demokratik olgunluğun, olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“BU SEÇİMLE BERABER TÜRKİYE ADETA BİR DEMOKRATİK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Bu seçimin başka bir özelliğinin olduğuna dikkat çekerek, “Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa tabii ki bizlere nasip oluyor. Başkanlık sistemiyle birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor ve bu çıtanın yükselişiyle birlikte de ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye hiç takılmadan çok daha rahat bir şekilde sürdürecektir, ben buna inanıyorum. Onun için de tüm vatandaşlarımın katılımının yüksek olmasının bir hassasiyet olduğuna inanıyorum” dedi.

Seçimlerle ilgili Türkiye genelinde ciddi bir sıkıntının olmadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayırlı olsun, milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun” temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, seçim sonuçlarını önce İstanbul’da, daha sonra Ankara’da takip edeceğini açıkladı.