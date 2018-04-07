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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten’i kabul etti
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDEN
07.04.2018 10:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.
Etiketler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
,
Cumhurbaşkanlığı
,
Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten
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