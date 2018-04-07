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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

 

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