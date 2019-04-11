Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polislerin Bayramını Kutladı 2019 ( VİDEOLU )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polislerin Bayramını Kutladı 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vazifeli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vazifeli polislerle tek tek tokalaşarak 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Erdoğan, polislerle hatıra resmi de sürükletti.
(Derya Yetim/İHA)
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