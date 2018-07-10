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Cumhurbaşkanı Erdoğan , resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan , resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Bakü'ye geldi.

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