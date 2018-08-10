  • BIST 96.538
  • Altın 231,740
  • Dolar 5,9680
  • Euro 6,8386
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesine gelişinde vatandaşları selamlayarak konuşma yaptı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesine gelişinde vatandaşları selamlayarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "başkanı" olarak baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

İlçeye gelişinde Merkez Cami önünde aracından inen ve kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK KOŞACAĞIZ"

"Rabbim beterinden korusun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."

Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te halka hitap edeceğini, AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile getirerek, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından ikametine geçti.

Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık" yazılı pankart dikkati çekti.

Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti09 Ağustos 2018 Perşembe 10:07
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı’nı kabul etti09 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
  • Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami’yi kabul etti06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:46
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camisi’nde incelemelerde bulundu06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"nde konuşma yaptı04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:42
  • Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:38
  • Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı02 Ağustos 2018 Perşembe 18:09
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim