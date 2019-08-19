Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Gezi Rehberi 19.08.2019, 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

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