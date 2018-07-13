Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'nin Başbakanı Binali Yıldırım'a devlet şeref madalyası tevcih etmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bu madalya, devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için üstün başarı gösterenlere veriliyor. Kadim yol ve mesai arkadaşım Binali Bey'e ülkemize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Kendisini, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÖNLÜNDE MÜSTESNA BİR YER EDİNDİ"

"Ehl-i hünerin kadrini, kıymetini bilmek de hünerdir." diyen Erdoğan, Yıldırım'ın 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle, ülkenin kalkınması, milletin refahı ortaya koyduğu çabalarla herkesin gönlünde müstesna bir yer edindiğini bildirdi.

Milletin hafızası ve tarihin yapılan hizmetlerle, sarfedilen çabaların en büyük hakemi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

"Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun bir nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de vatanına, imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlinin, yeni projeler, eserler, çok daha büyük sorumluluklar için teşvik etmektir. Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum. Kendisine üstlendiği bu önemli görevde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

"RABBİM, BİZE BİNALİ BEY GİBİ GÜZEL DOSTLAR, SAĞLAM DOSTLUKLAR NASİP ETTİ"

"Önce yoldaş, sonra yol" atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, hayatın her alanında yol arkadaşlığının, gönül dostluğunun önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sözün asıl hikmetini ve manasını bulduğu yer siyaset ve devlet idaresidir." dedi.

Erdoğan, "Siyasette aynı ideallere inandığınız, aynı değerleri paylaştığınız, gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın değeri herşeyin üstündedir. Türlü imkanlarla, zorluk ve badirelerle dolu siyaset yolculuğu ancak sizi anlayan, sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol arkadaşlarınızla yürünebilir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Allah'a hamd olsun 40 seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizlere, Binali Bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar nasip etti." değerlendirmesinde bulundu.

1970'lerin sonunda Kasımpaşa'da Milli Selamet Partisi'nin Gençlik Kolları'nda başlayan dava arkadaşlığının bugünlere kadar ulaştığını anlatan Erdoğan, "Dostluk en çok da kader ve keder ortaklığıdır. Dostluk, yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. Üstesinden geldiğimiz her badire, paylaştığımız her acı ve sevinçle dostluğumuz daha da perçinlenmiş, çelikleşmiştir." diye konuştu.

"BİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YOLDA BIRAKMADI"

Başkan Erdoğan, "Biz haber etmeden haberimizi alırsın, yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider, dostluk, sen yanı başımızda kalırsın." dizelerini okudu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şiirde ifade edildiği gibi Binali Bey, en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadıyla gelmiş, derdimize, sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak olmuştur. Onun için de Ulaştırma Bakanı olmuştur. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her vazifeyi, deruhte edilen her görevi ehliyet, liyakat ve prensiplerine sadakatla en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamlarından alanlardan değil, icraatlarından, millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Özellikle son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerimizin gerisinde Binali Bey'in mutlaka bir imzası, izi, emeği vardır."

Marmaray'dan duble yollara, tünellerden hızlı tren hatlarına, havalimanlarından iletişim altyapısının güçlendirilmesine kadar pek çok tarihi atılımı Yıldırım ile birlikte hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, Yıldırım'ın Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde el ele vererek 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin kilometreye, bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunu ise 2 bin 657 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Ülke genelinde 83 olan tünel sayısını 341'e , 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 433 kilometreye ulaştırdıklarını, uzun yıllardır tamamlanamayan Bolu Tüneli'ni hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Ovit Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı gibi birçok mega projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, 2002'de 26 olan havalimanı sayısının 55'e yükseldiğini, bunların arasında Avrupa'da örneği olmayan, dünyada sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen, deniz doldurularak yapılan Ordu-Giresun Havalimanı'nın da bulunduğunu bildirdi.

Hava ulaşımında asıl zirvenin İstanbul'a yapılan 3. havalimanıyla gerçekleştirildiğini, 7 Haziran 2014'te temeli atılan, dünyanın en büyük havalimanlarından olacak bu projenin ilk etabını 29 Ekim'de açacaklarını söyleyen Erdoğan, tamamlandığında Türkiye'nin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesine de çok yakında başlanacağını kaydetti.

"CESARETİYLE MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİNİ AYRICA PEKİŞTİRMİŞTİR"

Bu projelerde Yıldırım'ın çok büyük emeğinin, katkısının ve desteğinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Ancak Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir." dedi.

Erdoğan, uçak seslerinin gecenin karanlığını deldiği, köprülerin darbeciler tarafından tutulmaya başlandığı, halkın daha ne olduğunu anlamaya çalıştığı bir anda Binali Yıldırım'ın TV'lerden yaptığı açıklamayla tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı.

15 Temmuz'daki ihanetin akim bırakılmasında o gece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, milletvekilleri, birçok yargı mensubu ile sivil iradenin milletle omuz omuza darbeciler karşısında yekvücut olarak verdiği mücadelenin çok önemli bir payı olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir. Yeni dönemde terörle mücadelemiz çok daha kararlı, çok daha kapsamlı bir şekilde devam edecektir."

"YAKALADIĞIMIZ UYUM, MECLİS BAŞKANLIĞINDA DA DEVAM EDECEK"

Yıldırım ile başbakanlığı döneminde yakaladıkları uyumu Meclis Başkanlığı döneminde de sürdüreceklerine inancını dile getiren Erdoğan, "Meclisimizin bu süreçte ülkemizin terör örgütleriyle ve güvenlik tehditleriyle mücadelesine çok güçlü destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yasama ve yürütme olarak bu konuda aynı kararlılığın gösterileceğini ümit ettiğini söyleyen Erdoğan, "Çünkü terörle mücadelede son dönemde yakaladığımız başarının sırrı iş birliğidir, dayanışmadır, tüm farklılıkları bir kenara bırakarak ülke menfaatleri etrafında buluşabilmemizdir. Bu buluşma bize bu neticeyi getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ, İTİBARINA İTİBAR KATTILAR"

Başkan Erdoğan, önceki dönemlere göre daha çok siyasi partinin temsil edildiği, mevcut sandalye dağılımının yürütmeyle koordineli bir Meclis çalışmasını çok daha elzem hale getirdiğini altını çizdi.

Yıldırım'ın tecrübesi ve uzlaştırıcı karakteriyle ülkenin yeni bir yönetim sistemine geçtiği bu dönemde de görevini layıkıyla yapacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisine bir kez daha Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne taşıyan sürecin taşlarının titizlikle döşenmesine verdiği katkılar için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar."

"MİLLETİMİZE EFENDİLİK DEĞİL DAİMA HİZMETKARLIK YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle uygulamaya konulan yeni yönetim modelini Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin müjdecisi olarak gördüğünü dile getirdi.

"İnşallah bundan sonra Türkiye'nin hedeflerine çok daha süratli bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum." diyen Erdoğan, siyaseti uzun soluklu bir hizmet anlayışı olarak gördüklerini, emanetçisi oldukları makamlara önce Allah'ın takdiri, sonra milletin teveccühüyle geldiklerini söyledi.

Üstlendikleri tüm görevleri geride hoş bir seda bırakmanın vasıtası olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize efendilik değil daima hizmetkarlık yaptık. Milletin emanetini namusumuz bilip, canımız pahasına ona sahip çıktık. Bugüne kadar hamdolsun Hakk'tan güç alarak halka hizmet etmenin şerefine nail olduk." ifadelerini kullandı.

"HİZMETLERİYLE İNSANIMIZIN GÖNLÜNDE TAHT KURAN, KADİM DOSTUM"

Erdoğan, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, oy versin, vermesin hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucakladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu ilden, ilçeden bize oy çıktı-çıkmadı, buna bakmaksızın bütün altyapılarına varıncaya kadar illerde, ilçelerde bu hizmetleri yürüttük. Aklını hırslarının emrine veren muhterislerin eleştirilerine, sabotajlarına aldırmadan gecemizi gündüzümüze katarak ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verdik. Aşkla, tutkuyla, sarsılmaz bir sevdayla bağlı olduğumuz bu güzel ülkeyi hedefleriyle buluşturana karar yolumuza devam edeceğiz. Ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyana kadar asla durmayacağız."

Bu zorlu yolculukta en büyük güç kaynağının aziz milletin desteği ve duasıyla birlikte dostlarının varlığı olduğunu ifade eden Erdoğan, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Dostluk dediğin güzel bir kitap. Hava gibi, su gibi ekmek gibi vazgeçilmez bir tat." dizelerini anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Böyle dostlarımız, böyle vazgeçilmez dostluklarımız olduğu sürece hiçbir fani güç bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle 40 yıldır mesai, dava ve yol arkadaşlığı yaptığım, hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kuran kadim dostum Sayın Binali Yıldırım'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"HER BAŞARILI ERKEĞİN YANINDA DİMDİK DURAN BİR DE HANIMEFENDİ VARDIR"

Erdoğan, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı işaret ederek, "Şüphesiz her başarılı erkeğin yanında dimdik duran, fedakarlık abidesi bir de hanımefendi vardır. Binali Bey'in devlet ve siyaset hayatında sergilediği bu başarılarda Semiha Hanım'ın da çok büyük emekleri olduğunu biliyorum. Semiha Hanım'a da şahsım, eşim, milletim adına bu fedakarlıkları, çabaları için özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Binali Yıldırım'a bundan sonraki görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, "Rabb'im bizi bu ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum." ifadesini kullandı.yanı sıra katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Törende daha sonra Yıldırım onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyona geçildi.