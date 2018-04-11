  • BIST 110.987
  • Altın 179,008
  • Dolar 4,1368
  • Euro 5,1196
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, 'görüşmelerimiz devam edecek' dediniz. Putin ile de görüştünüz, Trump ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine, "Ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse ben de ararım." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki, "Suriye rejimine verilmesini bekliyoruz." açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu çok yanlış bir yaklaşım. Biz Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil."

"BİZ DE İZLİYORUZ"

Doğu Guta'da yaşananlar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ben de bir karar alacağım." sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz de izliyoruz şu anda, bakalım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Guta'da yaşananlara ilişkin ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, "Biz sürekli zaten Sayın Putin ile bu tür görüşmelerimizi yapıyoruz. Sayın Trump ile aynı şekilde yapıyoruz. Yine yaparız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırmasıyla ilgili sorusuna, "Özel. Özele girmeyin, genelde kalın." yanıtını verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ortak basın toplantısı düzenledi09 Nisan 2018 Pazartesi 23:30
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti09 Nisan 2018 Pazartesi 10:58
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu09 Nisan 2018 Pazartesi 10:56
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da halka hitap etti09 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu09 Nisan 2018 Pazartesi 10:51
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın 6. Olağan Kongresi öncesi Atatürk Spor Salonu dışında vatandaşlara hitap etti08 Nisan 2018 Pazar 12:11
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aydın 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu08 Nisan 2018 Pazar 12:08
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmadan önce halka hitap etti08 Nisan 2018 Pazar 12:03
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu08 Nisan 2018 Pazar 12:00
  • Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim