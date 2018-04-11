Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, 'görüşmelerimiz devam edecek' dediniz. Putin ile de görüştünüz, Trump ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine, "Ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse ben de ararım." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki, "Suriye rejimine verilmesini bekliyoruz." açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:



"Bu çok yanlış bir yaklaşım. Biz Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil."



"BİZ DE İZLİYORUZ"



Doğu Guta'da yaşananlar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ben de bir karar alacağım." sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz de izliyoruz şu anda, bakalım." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Doğu Guta'da yaşananlara ilişkin ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, "Biz sürekli zaten Sayın Putin ile bu tür görüşmelerimizi yapıyoruz. Sayın Trump ile aynı şekilde yapıyoruz. Yine yaparız." yanıtını verdi.