Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT-1, TRT Haber ve TRT World ortak yayınında “Seçim Özel Programı”na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TRT-1, TRT Haber ve TRT World ortak yayınında “Seçim Özel Programı”na katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Programda, Leyla Köselerli ve Fahrettin Altun'un sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’ye yapılan yatırımlar, savunma sanayi, İstanbul’a yapılan 3. havalimanı, Amerika’dan satın alınan F-35 uçakları, 15 Temmuz darbe girişimi ile terörle mücadele ve güney sınırlarımızdaki operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“VATANDAŞLAR DEMOKRATİK HAKKINI MUHAKKAK KULLANMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sürecin hiç kuşkusuz en önemli meselesi katılım oranı meselesi. Bir bayram geride bıraktık. Bazı vatandaşlar memleketlerine döndüler. Bazı vatandaşlarımız 'Benim adayım güçlü, benim oyumdan bir şey olmaz' demek suretiyle seçimlere katılım göstermeyebilirler. Bu tür düşünceye sahip vatandaşlara verebileceğiniz bir mesaj olur mu?” şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı: “Bu konu çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veya bu gezinin, memlekete gitmenin, kazası olur ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla, ben vatandaşlarıma partili, partisiz fark etmez, demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu seçim normal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşlarımın demokratik hakkını muhakkak kullanmalarının gereğini kendilerine hatırlatmak istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde katılım oranlarının yüzde 85’lerde seyrettiğini söyleyerek, “Batı ülkeleri gibi 30-35-40 katılım oranlarında seçim yaşamıyoruz. Bu bizim için demokratik katılım gücümüzün, ne kadar iyi konumda olduğunu gösteriyor. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu seçimde, ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, sandıkta bu konuyla ilgili kararı belirlemede bir güç kaynağı olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLILIĞI, HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜSTÜNDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan seçmenlere ilişkin olarak, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen, birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen, yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıklardan gelip oylarını kullandılar. Çok eza, cefa çektiler. Gerçekten benim yani Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı, her türlü takdirin üstündedir. Şimdi bu seçimlerde de yine ben vatandaşlarımın buralarda atacakları oylarla Türkiye'deki bu yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağına inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programın devamında alt yapı çalışmalarına değinerek “Türkiye'nin ulaşım alt yapısında devrim yaptık” dedi. Marmaray’ı şu ana kadar 268 milyon yolcunun kullandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 29 Ekim’de hizmete girecek olan 3. havalimanında 100 bin kişinin çalışacağını söyleyerek “Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNDE İHTİYACIMIZIN YÜZDE 65'İNİ KARŞILAR HÂLE GELDİK”

Programda savunma sanayii ve Amerika’dan satın alınan F-35 uçaklarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabiliyorduk ama şimdi yüzde 65'ini karşılar hâle geldik” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F35’ler ile ilgili olarak, “Temennim odur ki burada bir yanlışa, gaflete düşmezler. Şunu bilmeleri lazım, Türkiye artık eski Türkiye değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından oluşacak atmosfere ilişkin, “Pazartesi, Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı birçok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de zaten arazide görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sizi en fazla heyecanlandıran yatırım hangisidir?” sorusuna cevaben öncelikle yatırımlar noktasında Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakılması gerektiğini söyledi. Yatırımlarda eğitimin öncelikli, sağlığın ise ikinci sırada yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz göreve geldiğimizde savunma birinci sıradaydı ama biz savunmayı biraz geriye aldık. Eğitimi bir numara yaptık. Eğitimi bir numara yaparken, eğitim alt yapısına yüklendik. Eğitimin fiziki alt yapısına yüklenirken, diğer taraftan da öğretmen kadroları noktasında çok ciddi adımlar attık. O günden bugüne 580 bin öğretmen ataması yapmışız. Bu sıradan bir rakam değil. 280 bin derslik yapmışız” dedi.

“ŞEHİR HASTANELERİ DİYE BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sağlık alanında ise çekilen çilelerin belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “SSK'da daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu başına geldi. Ne çileler çekildiğini milletim biliyor. Rahmetli Savaş Ay'ın yaptığı programı unutmak mümkün mü? Her şey ortada. Doktor ilaç yazıyor, ilaçların tamamını alamıyorsunuz. O zaman eczaneler zaten ilaç vermiyor. Hastanenin kendi eczanesi var, ilacı oradan alıyorsunuz ama biz ne yaptık? Bunu da değiştirdik, ‘isteyen gider eczanelerden ilacını alır’ dedik. Şu an herkes eczanelerden ilacını alıyor mu? Alıyor. Bu kolaylığı getiren yine biz olduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen vatandaşın artık istediği hastanede tedavi olabildiğini ifade ederek, “Bunların içinde SGK ile anlaşması olmayanlar ayrı. Oraya da parası olanlar, paralı olarak giderler ama diğerleri o hastanelerde de tedavi olma şansına sahip. Bütün bunlarla beraber şehir hastaneleri diye bir devrim gerçekleştirdik. Bu devrim nedir? Amerika'nın bugün Cleveland'ı var. Bizim de şehir hastanelerimiz var. Niçin Cleveland'a gitsin” dedi.

Beyin göçünü bu hastaneler sayesinde tersine çevireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık ülkemde de kalifikasyonu yüksek, kariyer sahibi doktorlarımız oluyor ve olacak. Onlar da bu dev şehir hastanelerimizde bu görevlerini ifa edecekler. Beni bunlar çok duygulandırıyor” şeklinde konuştu.

“İNKÂR POLİTİKALARINI AYAKLARI ALTINA ALAN BİZİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine “İnkâr politikalarını ayakları altına alan biziz, ret politikalarını ayaklarımızın altına alan biziz, asimilasyonu ortadan kaldıran biziz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ve yürütülen operasyonlara yönelik olarak, “Münbiç'te yol haritası belirlendi. Bu 90 günlük bir yol haritası. Bu yol haritasıyla da PYD, YPG orayı tamamen boşaltacak ve oraya da oranın -yüzde 90-95'i Arap’tır- sakinleri gelip yerleşecekler” açıklamasında bulundu.

“ANA MUHALEFET PARTİSİNİN DARBEYLE MÜCADELE DİYE BİR DERDİ YOK”

Programda 15 Temmuz darbe girişimi ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP, bir defa bu darbe girişiminin adeta içindedir. Ana muhalefet partisinin gerek adayının gerekse genel başkanının kesinlikle darbeyle mücadele diye bir derdi yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kemal Batmaz'la ilgili bazı belgelerin ortaya çıktığını belirterek, “Onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar” diye konuştu.