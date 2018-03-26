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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi’ne katılmak için Bulgaristan’ın Varna kentine gitti

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Açelya Aşkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak için Bulgaristan'ın Varna kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Bulgaristan'a gitti.

cumhurbaskani-erdogan,-turkiye-ab-zirvesi’ne-katilmak-icin-bulgaristan’in-varna-kentine-gitti.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.50'de Bulgaristan'ın Varna şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Varna Havalimanı'na gelişinde Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Varna'ya geldi.

cumhurbaskani-erdogan,-turkiye-ab-zirvesi’ne-katilmak-icin-bulgaristan’in-varna-kentine-gitti-001.jpg

 

 

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