Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de halka seslendi

Nur Çelebi / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 6. Olağan İlçe Kongresi 'ne katılmak üzere gittiği Ümraniye'de, Haldun Alagaş Spor Salonu önünde vatandaşlara seslendi.

Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından kasımda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve parlamento seçimi yapılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiden yoğun şekilde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Bu yolculukta muhalifleri olduğuna değinen Erdoğan, Rabia işareti yaparak, şöyle konuştu:

"81 milyon tek millet. Neden? Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Rabbim bizleri kavimler, kabileler halinde yarattı. İyi anlaşalım diye. Ama üstünlük, ittika ile takva ile... 'Sen Türksün, Arapsın, Kürtsün' Yok öyle bir şey. Kimin takva, ittikası Allah'a daha yakınsa üstün o. Bizim inancımızda durum bu, başkaları bizi ilgilendirmez. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Birbirimizi kırmayacağız. Bizde fitne fesat olmayacak. Asla, gurur - kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir Rabbimizindir. Bize tevazu yakışır ve AK Parti tevazuyla bugünlere geldi, inşallah böyle de yürüyeceğiz."

"ONLARIN BEDDUALARI ONLARADIR"

Türkiye'nin 780 bin kilometrekareyle tek vatan olduğunu ve tek bir devlet olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş, bırak. Onlar Pensilvanya'dakine ait olsun. O oradan ne yapacaksa yapsın. Geceleri beddua seansları yapıyormuş, varsın yapsın. Onların bedduaları onlaradır. Biz bu has milletimizin dualarıyla bugünlere geldik, Rabbimin lütfuyla da inşallah aynen yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Fitneye fesata fırsat vermeyeceklerini ve birbirlerini Allah için seveceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Afrin'de kardeşler ne yapıyor? Bizi bölmek isteyen o teröristlerin üzerine üzerine gittiler. Buraya gelirken sordum, 'Şu anda durum nedir?' Şu an itibarıyla 3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmedimiz 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' İşte o paslı yüreklerin üzerine giderek gereğini yapıyor."

"SAMİMİYETLE BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

Yahya Kemal Beyatlı'nın "26 Ağustos 1922" şiirini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Mehmetçiğin aynı inanç ve aşkla şehadete yürüdüğünü dile getirdi.

Bakara süresinin 154. ayeti okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Devamında bütün o şehitlerimizin her şeyi, lütf-u İlahi ile sağlanıyor. Onlar o makama gidiyorlar. Onlar Peygamber'e komşu. Bundan daha güzel, daha yüce makam olur mu? Rabbim bizlere de inşallah o makamı nasip etsin. Onun için de bizler samimiyetle bu yolda yürüyeceğiz. Çünkü ecdadımız bu toprakları bize nereden bıraktı biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden, biz ne yazık ki verdik, verdik... Ya daha şurada 1900'lü yıllarda neredeydik biliyor musunuz? 5 milyon kilometrekare. Onlar da elden gitti, kaldı 780 bin kilometrekare. Artık dik duracağız, öyle yok 'Güneyden gelecekmiş, yok doğudan gelecekmiş.' asla. Burada dik duracağız. Bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Şu anda da bunun gereği yerine getiriliyor."

"PARA, PUL, MAKAM, MEVKİ BUNLARIN HEPSİ HİKAYE"

Bir olmayı, birbirlerini Allah için sevmelerini isteyen Erdoğan, kardeşliklerini hiçbir şeye feda etmemeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Para, pul, makam, mevki bunların hepsi hikaye. Hepimiz öleceğiz. Gideceğimiz yer 2 metreküp. Hoca efendi musalla taşında 'Er kişi niyetine' diyor. 'Cumhurbaşkanı' demiyor, 'Başbakan' demiyor, 'Trilyarder, milyarder' demiyor. Gömüyorlar mezara ondan sonra ayrılıp gidiyorlar. Eğer arkadan inşallah hepimiz için hayır duaları gelirse ne mutlu bize. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış meğer' diyorlar. İnşallah biz de bu kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak, evlad-ü iyal bizi Rabbimizin kelamıyla anabiliyorsa anıyorsa ne mutlu bize. Yoksa gerisi laf-ı güzaf."

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinden seçimler için yoğun şekilde çalışmalarını isteyen Erdoğan, "İnşallah mart ve öbür tarafta kasım seçimlerinden büyük bir zaferle çıkarak, o seçimleri de taçlandırmak suretiyle 2023'e, ardından 2053, 2071'e, genç nesillere farklı bir Türkiye'yi bırakırız." dedi.