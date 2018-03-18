Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene katıldı

Açelya Aşkın / Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Çanakkale'den ayrı helikopterlerle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ayrı ayrı anıta çelenk sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan törende birer konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çanakkale cephesinde şehit düşmüş askerler için dua etti.

Duanın ardından "Şehitlik Defteri"ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar, daha sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

Tören çerçevesinde yapılması planlanan deniz unsurlarının geçit töreni hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Bu arada, tören öncesinde alanda bulunan dev Türk bayrağı aşırı rüzgar nedeniyle zarar görünce değiştirilmesine karar verildi.

Alan görevlilerinin yoğun uğraşları sonucu üst üste 2 yeni bayrak da göndere çekilmesi sırasında zarar gördü.

4'üncü bayrağın başarıyla göndere çekilmesinin ardından vatandaşlar görevlilere alkışlarla destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, törenin ardından beraberindekilerle alandan ayrıldı.

Törene ayrıca Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, askeri erkan ve yabancı konuklar katıldı.