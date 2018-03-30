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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği okuma yazma seferberliğine Pursaklar Belediyesi de destek verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği okuma yazma seferberliğine Pursaklar Belediyesi de destek verdi
Okuryazarlık seferberliğine belediyenin kurslarında ve okullara gönderilen kitaplarla destek veren Pursaklar Belediyesi her yıl binlerce kitabı on binlerce öğrenci ile buluşturup okuma yarışması düzenliyor.

Göreve geldiği günden bugüne kadar eğitim hizmetleriyle de örnek gösterilen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Yeter ki siz okuyun biz her zaman yanınızdayız” diyerek bu alanda birçok projeyi hayata geçirdi. “İlk Kitabınız Bizden Kampanyası, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Tatil Arkadaşım Kitap Kampanyası, Evde Okul Sistemi (Doping Kart), Atasözleri Resimleme Yarışması, Üniversiteye Hazırlık Setleri, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık Kampanyası, Türkiye’nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Eğitime Destek Aracı, Okuma yarışmaları” ile Pursaklar ‘Okuyan Şehir’ haline geldi.

Bu tür proje ve kampanyalarla eğitim öğretim konusunda önemli mesafe kat edilip büyük başarılar elde edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli Hanımefendinin başlattığı kampanyaya herkesin destek vereceğine inanıyorum. Bizler Pursaklar Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanındayız. Hanım evlerimizde açtığımız okuma yazma kurslarımız devam ediyor. Okuma yazma öğrenmek isteyenler buralardan faydalanabilir” diye konuştu.

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