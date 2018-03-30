Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği okuma yazma seferberliğine Pursaklar Belediyesi de destek verdi

Okuryazarlık seferberliğine belediyenin kurslarında ve okullara gönderilen kitaplarla destek veren Pursaklar Belediyesi her yıl binlerce kitabı on binlerce öğrenci ile buluşturup okuma yarışması düzenliyor.

Göreve geldiği günden bugüne kadar eğitim hizmetleriyle de örnek gösterilen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Yeter ki siz okuyun biz her zaman yanınızdayız” diyerek bu alanda birçok projeyi hayata geçirdi. “İlk Kitabınız Bizden Kampanyası, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Tatil Arkadaşım Kitap Kampanyası, Evde Okul Sistemi (Doping Kart), Atasözleri Resimleme Yarışması, Üniversiteye Hazırlık Setleri, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık Kampanyası, Türkiye’nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Eğitime Destek Aracı, Okuma yarışmaları” ile Pursaklar ‘Okuyan Şehir’ haline geldi.