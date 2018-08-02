Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılacak ilk Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı öncesinde YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Törende Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Yüksek Askerî Şûra toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere millî güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyor, ruhları şad olsun diyorum."